Samsung, San Francisco’da düzenlenen Unpacked etkinliğinde, Galaxy S10 ailesiyle birlikte yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds’ı da tanıttı. Kulaklıklar, S10 ailesinin tersine şarj özelliği sayesinde telefona yakınlaştırıldığında şarj oluyorlar.

Samsung, Unpacked etkinliğinde sadece S10 ailesini değil, yeni ekosistemini de gün yüzüne çıkardı. Apple’ın Airpods kulaklıklarına doğrudan rakip olarak tasarlanan Galaxy Buds, bu ekosistemin en küçük üyeleri olarak karşımıza çıktı.

Önceki yıllarda Galaxy IconX olarak gördüğümüz Samsung kablosuz kulaklıkları, artık yerini Galaxy Buds’a bıraktı. Samsung sadece bir isim değişikliğinin ötesine giderek yeni özellikler de sunuyor.

Galaxy S10 ailesinin kutusunda standart olarak gelen kulaklıkları üreten AKG, Galaxy Buds için Samsungla birlikte çalıştı. Dahili olarak 8 GB hafızası bulunan kulaklıklar, telefonlardan tamamen bağımsız bir şekilde çalışabiliyorlar. Dahili hafızasına yüklediğiniz müzikleri, istediğiniz yerde dinlemek mümkün oluyor.

Kulaklıkların gövdesinde 58 mAh gücünde bataryalar bulunurken, kablosuz olarak şarj oldukları kutularındaki bataryanın gücü ise 252 mAh. Kulaklıkların kutusu, Galaxy S10 cihazlarında bulunan tersine şarj özelliği sayesinde telefonlardan güç alabiliyor. Böylece kulaklıklığınızın şarjı tükendiğinde, ayrıca şarja takmanıza gerek kalmıyor.

Samsung Galaxy Buds Türkiye fiyatı:

Samsung’un yeni nesil kulaklıkları Türkiye’de 799 TL’lik etiketiyle satışa çıktı. Galaxy S10 ailesinden bir cihazı ön siparişle satın alırsanız, kulaklıklar ücretsiz olarak veriliyor.