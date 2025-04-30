Samsung, Galaxy A serisi telefonlara çok sevilecek bir özellik geleceğini duyurdu. Şirketin açıklaması, Galaxy A modellerinin Galaxy S serisi telefonlara biraz daha yakınlaşacağını gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan nispeten uygun fiyatlı Galaxy A serisi akıllı telefonlarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklama, Samsung Galaxy A serisi telefonların Galaxy S serisi amiral gemisi telefonlara biraz daha yakınlaşacağını gözler önüne seriyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; Samsung, Galaxy S25 lansmanı sırasında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama kapsamında Galaxy S25'in yan tuşu, Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini'ı çalıştırabilecekti. Geçmişte Bixby için kullanılabilen buton, artık yapay zekânın kapılarını aralayacaktı. İşte bu özellik, çok yakında bazı Galaxy A serisi telefonlarda kullanılabilir olacak.

Entegrasyon, hangi telefonlarda kullanılabilecek?

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre markanın Türkiye'de de çok satan bazı Galaxy A modelleri, Gemini'yi aktifleştiren buton entegrasyonuna sahip olacaklar. Samsung'un açıkladığı listenin tamamı şu şekilde:

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A26 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A24

Ancak burada özellikle vurgulamamız gereken bir durum var. Samsung'un Galaxy A serisi telefonlara sunacağı yeni özellik, One UI 7'nin bir parçası olacak. Bu arayüzün dağıtımının hâlâ sağlıklı yapılamadığını göz önünde bulunduracak olursak kullanıcılar, bir süre daha beklemek zorunda kalabilirler.