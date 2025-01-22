Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25, Gemini'ye özel bir tuş ile geliyor.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğine yeni telefonların yanı sıra Google ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen gelişmeler de damga vurdu. Gemini, Samsung Galaxy S25 serisinde yalnızca bir tuş uzağınızda olacak.

Samsung Galaxy S25 serisinde yer alacak yan tuşlardan biri Gemini'ye özel olacak. Yapay zekânın artık hayatımızın her alanında oluşu, telefonlarımızda da yapay zekâlara kolayca ulaşma isteğimizi beraberinde getirdi.

Tek tuşla Gemini'ye erişmek mümkün olacak

Bu değişiklik ile birlikte Samsung'un yıllardır akıllı asistan olarak sunduğu Bigby yerini Google'ın yapay zekâsı Gemini'ye bırakmış oldu. Samsung yine de Bixby’yi tamamen rafa kaldırmadığını, CES 2025’te akıllı ev cihazlarında ve ev aletlerinde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Telefonun yan tarafında bulunan tuş aracılığıyla erişilebilecek olan Gemini, aynı zamanda bu içeriğimizden detaylarına ulaşabileceğiniz üzere tek komut ile birden fazla uygulamada çalışabilecek. Aklınıza gelen her konuda yalnızca bu tuşu kullanarak Gemini'ye erişebileceksiniz.

Gerek Gemini gerek Samsung'un Galaxy S25 serisinde yerel olarak çalıştırabildiği yapay zekâ özelliklerinin tamamına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.