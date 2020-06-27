Samsung Galaxy A01 Core'un Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy A01 Core adını verdiği cihazının render görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre cihazın ön ve arka tarafında birer kamera yer alacak.

Samsung’un Galaxy A01 Core adını verdiği modeli daha önce Google Play Console’da ortaya çıkmıştı. İşte şirketin üstünde çalışmaya devam ettiği iddia edilen bu cihazın render görüntüleri ortaya çıktı.

Galaxy A01 Core’un ortaya çıkan görüntüleri, telefonun ön ve arka tarafıyla ilgili çeşitli bilgiler veriyor. Görüntülerdeki telefonun kamera sayısı ve tasarımı cihazın giriş segmentine ait olacağını da açıkça gösteriyor.

Samsung Galaxy A01 Core

Galaxy A01 Core’un görselleri, akıllı telefon dünyasında ortaya çıkardığı bilgilerle bilinen isimlerden bir tanesi olan Evan Blass tarafından ortaya çıkarıldı. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın arka ve ön tarafında da birer kamera yer aldığı görülüyor.

Telefonun ön tarafına bakıldığında özellikle ekranın üst ve alt tarafında olmak üzere kalın bir çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Telefonun selfie kamerası da üstteki kalın çerçevede bulunuyor. Cihazın arka tarafında kavramayı kolaylaştıran bir tasarıma gidildiği görülürken kameranın alt tarafında bir flaşın da konumlandırılmış olduğu dikkat çekiyor. Güç ve ses açma, kapama tuşları da ekranın sağ tarafına yerleştirilmiş.

Telefonun ne arka tarafında ne de yan tarafında parmak izi okuyucu sensör bulunmadığı görülüyor. Cihazın donanım özellikleriyle ilgili bir bilgi henüz açıklanmamış olsa da Android 10 Go Edition işletim sistemine sahip olması bekleniyor. 320 ppi piksel yoğunluklu HD+ (720 x 1480 piksel) bir ekran bulunan telefonun MediaTek HT6739WW SoC ve 1 GB RAM’den gücünü alacağına inanılıyor. Daha önce Bluetooth SIG sitesinde de ortaya çıkan telefonun Bluetooth v5 desteğine sahip olacağı da biliniyor.