Samsung Galaxy S20 Lite, Ekimde Tanıtılabilir

Samsung'un önümüzdeki aylarda Galaxy S20 Lite isimli uygun fiyatlı bir telefonla karşımıza çıkması bekleniyor. Son iddialara göre şirket, Galaxy S20 Fan Edition olarak da isimlendirilebileceği söylenen yeni akıllı telefonu ekim ayında tanıtabilir.

Huawei'nin Google ile yaşadığı sıkıntılara rağmen önlenemez yükselişi ve Apple'ın iPhone 11 ile ciddi anlamda başarılı olması, Samsung'u pazar payını korumak için yeni önlemler almaya itiyor. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S20 Lite isimli bir telefon çıkarmayı planladığı, daha önce zaten gündeme gelmişti. Şimdi ise telefonun çıkış tarihine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce Galaxy S10 ve Note 10'un uygun fiyatlı Lite versiyonlarını piyasaya süren Samsung'un benzer bir stratejiyi Galaxy S20 serisinde de uygulayacağı konuşuluyor. İddialara göre Samsung, ağustos-ekim döneminde bir akıllı telefon tanıtım rallisi başlatacak ve Galaxy S20 Lite da bunlardan biri olacak.

Samsung Galaxy S20 Lite, Galaxy Note 20 ve Galaxy S30 serileri arasında stratejik bir model olacak

Samsung, ağustos ayında Galaxy Note 20 serisini tanıtacak. Eylül ayında ise yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 ile karşımıza çıkacak. Güney Kore basınından gelen bilgilere göre bu iki telefonun hemen ardından ekim ayında, Samsung Galaxy S20 Lite ortaya çıkacak. Telefon, gelecek nesil Galaxy S30 serisinden önce uygun fiyatlı bir seçenek olarak piyasaya sürülecek.

Raporlara göre, Samsung Galaxy S20 Lite şu anda geliştirilme aşamasında. Kaynaklar, akıllı telefonun küresel pazara SM-G780 ve ABD'ye SM-G781 model numarasıyla geleceğini öne sürüyor. Sene başında tanıtılan Galaxy S10 Lite, SM-G770 model numarasına sahipti. Galaxy S20 Fan Edition olarak da bilinen cihazın üç farklı versiyonla çıkması bekleniyor. SM-G780 dünya çapında 5G ve 4G versiyonlarıyla satışa sunulurken, SM-G781 sadece 5G versiyonuyla gelecek.

Samsung Galaxy S20 Lite'ın teknik özellikleri hala perde arkasında

Şu anda Galaxy S20 Lite'ın özelliklerine dair pek fazla bilgi yok, ancak akıllı telefonun en az 128 GB dahili depolama alanına sahip olacağı ve Android 10 tabalnı One UI 2.5 arayüzüyle geleceği öngörülüyor. Samsung Galaxy S10 Lite, amiral gemisi modellerde kullanılan Snapdragon 855 ile birlikte gelmişti. Samsung, Galaxy S20 Lite'ta da aynı yolu izlerse telefon, Snapdragon 865 ile gelebilir.