Samsung Galaxy A16, iki veri tabanında birden göründü. Hem 4G hem de 5G versiyonlara sahip olacak telefon, uygun fiyatlı olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Galaxy A16" olarak isimlendirilecek ve bütçe dostu yapıya sahip olacak bu akıllı telefon hem 4G hem de 5G bağlantı destekli versiyonlara sahip olacak.

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) ile TUV Rheinland sertifikasyon sistemi veri tabanlarında ortaya çıkan telefonların bazı özellikleri de gün yüzüne çıkmış durumda. Gelin hep birlikte, Samsung Galaxy A16'ya yakından bakalım.

18W şarj destekli 5.000 mAh bataryayla gelecek

TUV Rheinland veri tabanında yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy A16, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu batarya, her iki versiyonda da 18W şarj desteği sunacak. Ayrıca her iki cihaz da 25W hızlı şarj desteğine sahip adaptörlerle gönderilecek.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 5G destekli Galaxy A16, Exynos 1330 işlemciden güç alacak. 6.7 inç boyutlu bir ekranla donatılacak akıllı telefonda, üçlü kamera kurulumu bulunacak. Üstelik bu akıllı telefonun tam 6 yıl boyunca Android güncellemesi alacağı konuşuluyor. Samsung'un gerçekleştireceği lansman, tüm bunların netleşmesini sağlayacak.