Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi modellerinin yanı sıra orta segmentte konumlandırılabilecek telefonları üzerinde de çalışıyor. Şirketin bu sene içerisinde çıkaracağı ve şu an üzerinde çalıştığı orta segment cihazı Galaxy A21s’nin ise makro lense sahip olacağı ortaya çıktı.

Sammobile’da yer alan habere göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy A20’nin yeni versiyonu olacak olan orta segment telefonu Galaxy A21s üzerinde çalışıyor. Samsung’un çalışmasında özellikle ağırlık verdiği nokta ise 2 MP’lik makro lens.

Samsung denilince akla ilk olarak Galaxy S ve Galaxy Note serisi gelse de teknoloji devinin özellikle üstünde çalıştığı ve canlandırmak için çaba harcadığı alanlar arasında giriş ve orta segment telefonlar da bulunuyor. Şirket, bu sene bu yoldaki ilk adımını Galaxy A51 ve Galaxy A71 ile gerçekleştirmişti ve görünüşe göre bu alandaki faaliyetlerine de devam edecek.

Samsung Galaxy A21, bazı pazarlarda farklı isimle satışa çıkabilir:

Samsung’un bu sene çıkaracağı orta segment telefonlar arasında bu yazımıza konuk olan cihazı Galaxy A21s. Şirket, geçtiğimiz sene kullanıcılarına sunduğu Galaxy A20 ve Galaxy A20e ile elde ettiği başarıyı Galaxy A21s ile de sürdürmeye çalışacak.

Akıllı telefon üreticisi, model numarası SM-A217F olan ve Galaxy A21s olduğu düşünülen bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu modelle ilgili asıl ilginç olan şey ise cihazın küresel versiyonuna dair herhangi bir işaret olmaması. Dolayısıyla Samsung’un A21s’yi bazı pazarlarda, Galaxy A21’i ise diğer pazarlarda piyasaya sürme ihtimali oldukça yüksek.

Galaxy A21s’nin 32 GB ya da 64 GB dâhili depolama alanıyla geleceği düşünülüyor. Ayrıca cihazın makro fotoğraflar çekmek için tasarlanmış makro lense sahip olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Şu an için bu lensle ilgili söyleyebileceğimiz tek olumsuz şey sadece 2 MP çözünürlüğünde olacak olması.