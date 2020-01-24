Samsung Galaxy M21’in İşlemcisi ve RAM’i Ortaya Çıktı

Samsung’un önümüzdeki günlerde duyurması beklenen Galaxy M21’in yonga seti ve RAM’i, Geekbench puanı ile ortaya çıktı. Samsung’un Ocak 2019’da piyasaya sunduğu Galaxy M20’nin halefi olan Galaxy M21, işlemcisi ile M20’nin çok önünde görünüyor.

Samsung’un Galaxy M20’nin halefi olarak önümüzdeki günlerde duyuracağı Galaxy M21’in Geekbench puanları ortaya çıktı. Galaxy M21, tek çekirdekli testte 348 puan alırken, çoklu çekirdek testinde 1265 puan aldı.

Geekbench testinin belgelerinde göründüğü kadarıyla Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy M21, 4GB RAM ve 1.64GHz Exynos 9611 yonga seti ile beraber kullanıcıların karşısında olacak. Samsung, geçen yıl piyasaya sunduğu Galaxy M30’da da aynı yonga setini kullanmıştı.

M30’un halefi olan Galaxy M31’de de aynı yonga setinin kullanılacağı bildiriliyor. Samsung, Galaxy M21’in selefi olan Galaxy M20’de işlemci olarak Exynos 7904 yonga setini kullanmıştı.

Samsung, Galaxy M21’in öncüsü olan Galaxy M20'yi geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde duyurmuştu. Bu nedenle Samsung’un Galaxy M21’i de önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

Samsung Galaxy M21’in Ortaya Çıkan Özellikleri

Samsung Galaxy M21 hakkında şu ana kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Geekbench puanı ile beraber de telefonun 4GB RAM ve 1.64GHz Exynos 9611 yonga setiyle geleceği de belli oldu.

Galaxy M21’in 24 megapiksel ana ve 5 megapiksel derinlik sensörü barındıran ikili arka kamera sistemine sahip olacağı daha önce zaten belli olmuştu. Ayrıca Samsung’un yeni akıllı telefonunun 64GB ve 128GB depolama alanına sahip iki seçeneği olacağı iddia edilmişti.

Daha önce ortaya çıkan raporlar, Galaxy M21’in Android 10 yüklü olarak geleceğini gösteriyor. Galaxy M21’in mavi, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile satışa olması bekleniyor.