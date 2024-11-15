Samsung'un birkaç ay içerisinde duyurması beklenen yeni telefonu Galaxy A26'nın tasarımı paylaşıldı. Telefon, oldukça

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni bir orta segment üzerinde çalışmalar sürdürüyor. Samsung Galaxy A26 olarak isimlendirilecek bu akıllı telefon, tahminlere göre birkaç ay içerisinde duyurulacak.

Şimdiyse Samsung Galaxy A26 ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Telefonun bugüne kadarki ilk render görüntüleri oluşturuldu. Böylelikle yaklaşmakta olan telefonun tasarımına ilişkin ilk bakış atma imkânını yakalamış bulunuyoruz.

Samsung Galaxy A26 böyle görünecek

Samsung Galaxy A26 için oluşturulan görseller, bu akıllı telefonun oldukça sert hatlara sahip olacağını gözler önüne seriyor. Çentikli bir yapıya sahip olacak ekran, nispeten kalın çerçevelerle donatılacak. Paylaşılan bilgilere göre Samsung'un yaklaşmakta olan telefonu, 164 mm x 77,5 x 7,7 mm ölçülere sahip olacak. Telefonun kameraları ise bir çerçeve içerisine alınacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A26, Exynos 1280 işlemciden güç alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak telefon, Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü ile çalışacak. Telefon, 6 yıl işletim sistemi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak.