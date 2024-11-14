Tüm İddialar Boşa Çıktı: Samsung Galaxy S25'in İşlemcisi Belli Oldu

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Samsung Galaxy S25 ailesinin işlemcileriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre telefonlar, tüm ülkelerde Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gelecek yılın başlarında duyurması beklenen yeni amiral gemisi telefonları ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S25, tüm ülkelerde Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak.

Aslına bakacak olursak Ice Universe, geçmişte de bu açıklamayı yapmış ve biz de bunu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bununla ilgili yeni bir paylaşım yapan kaynağımız, bu konuda ısrarcı olduğunu gösterdi. 

İşte yapılan açıklama:

Samsung Galaxy S25 işlemci

Tekrarlıyorum. Küresel çapta tüm Samsung Galaxy S25 modelleri Snapdragon 8 Elite işlemci ile çalışacak. Exynos işlemci kullanılmayacak.
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Bu önemli bir gelişme çünkü Samsung, Türkiye'de de Exynos işlemcili Galaxy S serisi telefonlar satıyordu. Ice Universe'ün açıklamasına göre bu durum tamamen değişmiş olacak.

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