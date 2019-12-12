Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segmentte konumlanan yeni akıllı telefonu Galaxy A71’i tanıttı. Domino taşı şeklinde dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 730 yonga setinden alıyor.

Kısa süre sonra yeni amiral gemisi Galaxy S11’i gün yüzüne çıkarmaya hazırlanan Samsung, orta segmentteki cihazların yer aldığı Galaxy A serisini de boş geçmiyor. Güney Koreli şirket, Galaxy A51 ile birlikte Galaxy A71 akıllı telefonunu da tanıttı.

Oldukça şık bir görünüme sahip olan Galaxy A71, 20:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Infinity-O Super AMOLED ekranla geliyor. 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan ekranın üst orta bölümünde konumlanan delikte f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy A71 tasarımı:

Cihazın arka tarafını çevirdiğinizde ise domino taşı şeklinde 64MP + 12MP + 5MP + 5MP dörtlü kamera kurulumuyla karşılaşıyorsunuz. 'Süper Sabit Video' adlı bir özelliğe sahip olan Galaxy A71, hareket halindeki bir nesnenin titreme olmadan çekilebilmesini sağlıyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisinden alan akıllı telefon, 6GB / 8GB RAM ve micro SD kart ile 512GB'a kadar genişletilebilir 128GB dahili depolama alanı ile geliyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olan Galaxy A71, 25W hızlı şarj destekli 4.000mAh gücünde bir bataryadan besleniyor.

Samsung Galaxy A71 özellikleri

Ekran: 6,7 inç (2400 x 1080 piksel) Full HD + Infinity-O Süper AMOLED

6,7 inç (2400 x 1080 piksel) Full HD + Infinity-O Süper AMOLED Boyut: 163.6 x 76.0 x 7.7 mm

163.6 x 76.0 x 7.7 mm Ağırlık: 179g

179g Batarya: 4000mAh (25W hızlı şarj)

4000mAh (25W hızlı şarj) Ön Kamera: 32MP (f/2.2 diyafram)

32MP (f/2.2 diyafram) Arka Kamera: 64MP arka kamera + 12MP 123 derece ultra geniş açılı kamera + 5MP derinlik sensörü + 5MP makro kamera

64MP arka kamera + 12MP 123 derece ultra geniş açılı kamera + 5MP derinlik sensörü + 5MP makro kamera RAM: 6GB/8GB

6GB/8GB Depolama: 128GB (microSD kart ile 512GB'a kadar genişletilebilir)

128GB (microSD kart ile 512GB'a kadar genişletilebilir) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730

Qualcomm Snapdragon 730 Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Galaxy A71 fiyatı

Samsung, lansman sırasında Galaxy A71'in fiyatı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Cihazın satışa sunulmasıyla birlikte hem fiyatını hem de hangi ülkelerde satılacağını öğrenmiş olacağız. Galaxy A71, Prizma Siyah, Gümüş, Mavi ve Pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak.