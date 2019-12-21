Samsung'un Apple AirPods Pro'larına cevap niteliği taşıyacak Galaxy Buds Plus, yakın zamanda bizlerle olacak. Peki bu kulaklıklar bize neler sunacak?

Apple ve Samsung arasında süren ‘true wireless’ kulaklık savaşı tenis maçı misali sürmeye devam ediyor. İlk olarak Apple, AirPods’larını 2016’nın aralık ayında çıkarmış, Samsung buna vereceği cevabı 3 yıl geciktirmişti. Ancak sonunda 2019’un Mart ayında Galaxy Buds’ı tanıtmıştı.

Fakat Galaxy Buds, Apple’a karşı zafer kazanamamıştı. Şu an ise bu teknoloji oyununun son aşamasındayız. Apple, AirPods Pro’larını Ekim 2019’da piyasaya sürdü. Samsung ise bu kez cevabını daha erken verecek gibi duruyor. Bu cevap ise 2020’de çıkacak Galaxy Buds Plus ile verilecek.

Samsung’un Apple’ın ‘true wireless’ tacını elinden alıp almayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Fakat her iki kulaklık da ayrı ekosistemlere hitap ettiğinden her ikisinin de bir alanın kralı olduğunu görebiliriz. Yine de, genel anlamda kimin tacı takacağı belli olacak.

Peki arkadaş, Samsung Galaxy Buds Plus’ı bize neler sunacak? Eğer internette son çıkan haberler doğruysa, bu kulaklıkların AirPods Pro’dan çok farkı olmayacağını söyleyebiliriz. AirPods Pro ile aynı şekilde gürültü engelleyici teknolojisi ve batarya performansında görülecek artış, Galaxy Buds Plus’ın getireceği şeyler arasında yer alıyor.

Tabii en azından şu ana kadar duyduklarımız ve gördüklerimiz bu yönde. Bu iddiaların yanında Galaxy Buds Plus ile AirPods Pro arasında çok büyük farkların olacağı yönünde bazı söylentiler de bulunuyor. Gelin biraz da bunlardan bahsedelim.

Öncelikle Galaxy Buds Plus’ta tere dayanıklılık bulunmayacak deniliyor. AirPods Pro’da bu özellik mevcut. İkinci olarak Samsung, Galaxy Buds Plus’ta önceki modelle hemen hemen aynı tasarımı kullanacak. Apple ise AirPods Pro’larını baştan aşağıya değiştirmişti.

Bir kez daha hatırlatalım ki bu söylediklerimiz yalnızca birer söylenti. Dolayısıyla Galaxy Buds Plus’ta bunlardan çok daha iyi şeyler olabilir de olmayabilir de. Tüm sorularımızın cevabı Galaxy Buds Plus’ın çıkışıyla birlikte cevaplanacaktır.