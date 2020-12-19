realme, geçtiğimiz günlerde bir tanıtım videosu ile yeni akıllı saati Watch S Pro'yu duyurmuştu. 23 Aralık'ta bir lansman etkinliğinde tanıtılacak olan Watch S Pro'nun özellikleri, lansmana günler kala ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi realme, geçtiğimiz ay yeni akıllı saati Watch S'i tanıtmıştı. Özellikle tasarımıyla beğeni toplayan Watch S'in ardından şimdi de Watch S Pro geliyor. realme'nin Bollywood'un ünlü yıldızlarından Shraddha Kapoor'un yer aldığı bir tanıtım videosu ile duyurduğu Watch S Pro, 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek bir lansman ile tanıtılacak. Tanıtıma günler kala yeni akıllı saatin özellikleri de gün yüzüne çıkmış durumda.

realme Watch S Pro'nun özellikleri:

Lansman öncesi ortaya çıkan bilgilere göre Watch S Pro, 454×454 çözünürlüğe sahip 1.39 inç AMOLED dokunmatik ekran ile gelecek. 100'den fazla saat yüzünü destekleyecek olan Watch S Pro, aynı zamanda değiştirilebilir ek deri kayışlarla gelecek ve 63.5 gram ağırlığında olacak.

Watch S Pro, 420 mAh'lık bir bataryaya sahip olacak ve 2 saatlik bir şarj ile ortalama 14 gün kullanım imkanı sunacak. Watch S'de ise 390 mAh'lık bir batarya bulunuyordu. Kalp atış hızı takipçisiyle gelecek olan realme Watch S Pro aynı zamanda kandaki oksijen seviyesini de takip edebilecek.

Yüzme, kriket, yoga, açık havada koşu ve yürüyüş, açık havada bisiklet, doğa yürüyüşü gibi pek çok spor modunu destekleyecek olan Watch S Pro, bildirimler, müzik kontrolü, hava durumu tahmini, telefonumu bul ve kamera kontrolü gibi özelliklere de sahip olacak.

realme Watch S Pro'nun fiyatı:

realme Watch S Pro, Android 5.0+ ve iOS 9.0+ tüm akıllı telefonlarla bağlantıyı destekleyecek. Akıllı saatin fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi yok ancak Watch S, 14.999 rupi (790 TL) fiyat etiketine sahipti. Watch S Pro'nun da benzer bir fiyat politikası ile satışa çıkacağını söyleyebiliriz.