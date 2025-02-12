Samsung'un çok yakında tanıtmasını beklediğimiz orta segmentte iddialı olacak yeni telefonu Galaxy A56'nın 360 derece render görüntüleri paylaşıldı. Sızıntı, telefonun tasarımına hiç olmadığı kadar detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Galaxy S25 serisinin ardından Samsung sevenlerin gözü, A serisinin yeni telefonu A56’ya çevrilmiş durumda. Şirketin yakında tanıtmasını beklediğimiz bu model, orta segmentte çok iddialı olacak özelliklerle gelecek. Aynı zamanda ülkemizde de peynir ekmek gibi satması muhtemel.

Galaxy A56’yla ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Bugün ise önemli bir gelişme yaşandı. Telefon için hazırlanan 360 derecelik render görseller, tasarıma hiç olmadığı kadar detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Samsung Galaxy A56 böyle gözükecek

Telefonun tasarımına baktığımızda şirketin kavisli köşelere sahip delikli bir ekran tercih ettiğini görebiliyoruz. Aslında bu tasarım ilk kez karşımıza çıkmıyor. Aylar önce de yine buna benzer görseller sızmıştı. Arka tarafta pil şeklinde bir adaya yerleştirilmiş 3’lü kamera kurulumu var. Kamera tasarımı konusunda iPhone X’i andırıyor destek yanlış olmaz.

Arka tarafın cam malzemeden yapılacak telefonun en az dört renk seçeneğiyle geleceği de sızıntıda aktarılmış. Bunlar; siyah, pembe, yeşil ve gri olacak.

Mart ayında tanıtılmasını beklediğimiz telefonda hangi özellikleri göreceğimizden de bahsedelim. Söylentilere göre A56, 6,7 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekranla gelecek. Cihazda 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla eşleştirilmiş yeni Exynos 1580 yonga setini göreceğiz.

Telefonun ön tarafında 12 MP’lik deliğe yerleştirilen bir selfie kamerası bekliyoruz. Arkada ise 50 MP’lik OIS destekli ana, 12 MP ultra geniş ve 5 MP makro lens görmemiz olası. One UI 7 ile kutudan çıkacak cihaz, 5000 mAh’lik bataryaya sahip olacak ve Samsung’un amiral gemisi seviyesindeki telefonlarında olan 45W’lık hızlı şarj desteğiyle de gelecek.