Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın Bazı Özellikleri Paylaşıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 5 Ağustos'ta gerçekleştireceği çevrimiçi Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 ailesini duyurması bekleniyor. İsabetli sızıntılarıyla tanıdığımız teknoloji gurusu Ice Universe, serideki modellerinden biri olması beklenen Galaxy Note 20 Ultra’nın bazı özelliklerini açıkladı.

Samsung’un yeni nesil Galaxy Note ailesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Henüz resmiyet kazanmasa da, bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihinde ilk defa online formatta düzenleneceği söylenen Unpacked etkinliğinin 5 Ağustos’ta gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu etkinlikte, bir önceki seriye kıyasla önemli iyileştirmeler alacağını tahmin ettiğimiz Galaxy Note 20’yi de ilk kez kanlı canlı göreceğiz.

Sızıntı dünyasının en tanıdık isimlerinden biri olan Ice Universe, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni Galaxy Note ailesindeki modellerinden biri olacağı iddia edilen Galaxy Note 20 Ultra’nın bazı özelliklerini takipçileriyle paylaştı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın bazı özellikleri şu şekilde olacak

Kaçıranlar için; özellikle Android cihazlara ilişkin yaptığı isabetli tahminlerle nam salan teknoloji gurusu, daha önce Samsung'un Ultra ibaresini Galaxy Note 20 serisinde kullanmayacağını iddia etmişti ancak bu ayın başlarında sızdırılan yeni bir Bluetooth SIG sertifika belgesinde ‘Galaxy Note 20 Ultra’ isminin yer alması, Ice Universe’ün düşüncelerini değiştirmiş gibi görünüyor.

Ice Universe’e göre Galaxy Note 20 ailesinin en üst düzey modeli olması beklenen Ultra, Qualcomm’un Snapdragon 865+ yonga seti ile gelecek. Telefon ayrıca QHD+ çözünürlük sunan 120Hz yenileme hızında bir ekrana da sahip olacak. Galaxy S20 serisinde yer verilmeyen bu özellik, önemli bir yükseltmeye işaret ediyor.

"Galaxy Note 20 Ultra, QHD+ çözünürlük sunan 120Hz yenileme hızında bir ekrana sahip olacak"

Galaxy Note 20 Ultra’nın, daha iyi pil ömrü sağlayan son derece verimli bir LTPO panel üzerine kurulacağını iddia eden teknoloji gurusu, telefonunun yeni kamera işlevleri ve yeni S Pen özellikleri sunacağını öne sürdü ancak bunların ne olacağı hakkında şimdilik herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Bu arada, Snapdragon 865+ yonga setinin bazı pazarlarda Exynos 992 işlemcisi ile yer değiştireceğini hatırlatmakta fayda var. Güney Koreli devin 5nm mimarisinde geliştireceği yeni işlemcisinin üretimine ağustos ayında başlayacağı söyleniyor. Genel olarak, Ice Universe’ün aktardığı bu özellikler -en azından kağıt üzerinde- son derece etkileyici görünüyor. Cihaza dair detayların resmiyet kazanması içinse biraz daha beklememiz gerekiyor.