Samsung Galaxy M11 Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Samsung, yaklaşık bir ay önce duyurduğu giriş seviye yeni akıllı telefonu Galaxy M11'i Türkiye'de satışa sundu. 5.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken akıllı telefon, fiyatı ile yüzleri güldürüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaklaşık bir ay önce düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefonu Galaxy M11'i tanıttı. Akıllı telefondan büyük bir beklentisi olmayan tüketicilere hitap eden telefonun uygun fiyatlı olacağı düşünülüyordu. Ancak Samsung, sessiz sedasız duyurduğu yeni akıllı telefonu ile ilgili herhangi bir fiyat açıklaması yapmamıştı. Şimdi ise Samsung'un yeni giriş seviye telefonu Türkiye'de satışa sunuldu ve fiyatı ortaya çıkmış oldu.

Samsung Galaxy M11, 6.4 inç büyüklüğünde HD+ ekrana sahip. Ekranın köşesinde bulunan delikte, 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Pek çok telefon modelinin ekranında görmeye alıştığımız parmak izi okuyucu sensörü, Galaxy M11'in arka kısmına yerleştirilmiş durumda.

Karşınızda Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11'in arka kısmında dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kurulumda 13 MP çözünürlüğünde ana kamera, 5 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki derinlik kamerası bizleri karşılıyor. Galaxy M11'in kamerası, tüketiciler için benzersiz bir deneyim sunmuyor olsa da fiyatına göre iyi bir performans vadediyor.

Galaxy M11'in kapağının altına baktığımızda sekiz çekirdekli Snapdragon 450 işlemcinin güç verdiğini görüyoruz. Bu işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. Bu depolama alanıyla yetinemeyen tüketiciler, telefonun sahip olduğu microSD desteğini kullanarak depolama alanlarını 512 GB'a kadar yükseltebiliyorlar. Ayrıca bu akıllı telefonda 15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya bulunuyor.

Samsung Galaxy M11 teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç 720 x 1560 piksel Infinity-O ekran

6.4 inç 720 x 1560 piksel Infinity-O ekran İşlemci: 1.8GHz hızında Cortex-A53

1.8GHz hızında Cortex-A53 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB

32 GB Arka kamera: 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü

13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP Batarya: 5.000 mAh kapasiteli batarya (15 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh kapasiteli batarya (15 watt hızlı şarj desteği) Bağlantı: USB- C, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n

USB- C, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n İşletim sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Samsung Galaxy M11 Türkiye fiyatı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bugün itibarıyla ülkemizde satışa sunduğu Galaxy M11'in fiyatı 1.379 TL olarak belirlenmiş durumda. Tüketiciler bu akıllı telefona siyah, mavi ya da menekşe renklerinden biriyle sahip olabiliyorlar.