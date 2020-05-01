Samsung'un Yeni Reklam Filmi, Tam Ekranlı Telefon Gösterdi

Samsung'un yeni klimaları ile ilgili hazırladığı bir reklam filminin, henüz piyasaya sürülmemiş bir akıllı telefonunu gösterdiği tahmin ediliyor. Bu akıllı telefonu daha da ilginç kılan şey ise çentiksiz, deliksiz tam ekranlı bir cihaz oluşu.

Samsung kısa bir süre önce yeni bir reklam filmi yayınladı. Bu reklam filmi, şirketin yeni klimaları ile ilgiliydi. Buraya kadar her şey normal görünüyor ancak reklam filminde yer alan bir akıllı telefon, tüketicileri büyük bir heyecana sürükledi. Çünkü şirket, yeni reklam filminde daha önce piyasaya sürmediği bir akıllı telefonunu sergilemişti. Üstelik bu akıllı telefon, tasarımı açısından hiçbir Samsung telefona benzemiyordu.

Aşağıda yer alan telefon dikkatli bir şekilde incelendiğinde, herhangi bir ön kamera deliği ya da çentiğinin bulunmadığı, yani bu telefonun tam ekranlı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu da Samsung'un tam ekran bir akıllı telefon geliştirdiğini ve bu telefonun henüz piyasaya sürülmediğini düşündürüyor.

Samsung'un yeni reklam filmindeki gizemli telefon

Samsung'un yeni akıllı telefonu ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Şirket, akıllı telefon sektörünün uzunca bir süredir konuştuğu ekran altı kamera teknolojisini başarıyla geliştirmiş olabileceği gibi yeni akıllı telefonunda açılabilir ön kamera mekanizması da kullanmış olabilir. Ancak her iki durum ile ilgili de yorum yapmak ya da tahmin yürütmek şu an için ne yazık ki mümkün değil.

Samsung'la ilgili kısa bir süre önce sızdırılan bazı görüntüler, şirketin açılabilir bir ön kamerası olan bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. İddialara göre bu akıllı telefon, Galaxy A serisinde bir cihaz ve kısa bir süre içerisinde de piyasaya sürülecek. Ancak birkaç gün önce ortaya atılan bu iddialarla ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

Konuyla ilgili başka bir yaklaşım ise Galaxy Note 20 serisinde ekran altı kamera teknolojisinin bulunacağı yönünde. Ancak bu konuyla ilgili net bir şey söylemek de henüz mümkün değil. Samsung'un yeni telefonu ile ilgili detaylar, yaşanacak sızıntılar ile birlikte belli olacaktır.

Samsung'un gizemli telefonunu ortaya koyan reklam filmi