Samsung'un orta segmentte çok satacak yeni pil canavarı sessiz sedasız sahneye indi. Galaxy M15 5G, 6.000mAh pil kapasitesi sunuyor.

Apple’ın Android tarafındaki en büyük rakibi olmasına karşın Güney Koreli teknoloji devi Samsung; sadece üst segment ürünler üretmiyor. Bunlara ek olarak hem orta hem de giriş segmentte akıllı telefonlarını kullanıcılarla buluşturuyor. Bunu yaparken de yazılım ve güvenlik desteği konularında kullanıcılarını geride bırakmıyor.

Sonuç olarak da akıllı telefonlarına baktığımızda, S serisinin yanında A ve M gibi seriler karşımıza çıkıyor. Bunlardan M serisi, güçlü bataryalarıyla dikkat çekiyor ve ülkemizde de kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. Bu aileye en son katılan ve sessiz sedasız bir giriş yapan M15 5G de şüphesiz dikkat çekici özelliklere sahip.

6.000mAh batarya kapasitesiyle geliyor.

Alışık olduğumuz M serisi tasarımını ön tarafta koruyan cihaz, arka tarafta farklı bir desenle geliyor. Hafif yuvarlatılmış düz kenarlara sahip M15, önde damla çentik tasarımıyla gelirken arka tarafta üçlü kamera düzenini koruyor. Alt tarafta 3,5 mm jak girişini, type-c yuvasını ve hoparlörü görüyoruz.

Şimdi bir kademe daha detaya inelim. M15 5G’nin ön tarafında; 6,5 inç boyutunda, Super AMOLED panelli ve 90Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran, maksimum 800 nit parlaklık sunuyor ki bu da güneş altında rahat görünürlük sağlayacaktır. Çentik içindeki ön kamera 13 MP çözünürlüğünde.

Arka tarafa geçecek olursak, yukarıdan aşağıya sırasıyla ultra geniş açılı 5 MP kamera, 50 MP geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera karşımıza çıkıyor. 6.000mAh değerindeki devasa bataryayı da 25W değerinde hızlı şarj edebiliyoruz.

Samsung Galaxy M15 5G teknik özellikleri:

Ekran 6,5 inç, Super Amoled, 90Hz, FHD+ İşlemci MediaTek Dimensity 6100+ RAM 4GB Depolama 128GB Arka kamera 50MP+5MP+2MP Ön kamera 13MP Batarya 6.000mAh, 25W destekli Renk seçenekleri Lacivert, gri, açık mavi

Cihazın fiyatı henüz belli değil fakat şu anda Irak ve Levant bölgesinin resmî sayfalarında yer alıyor. Ülkemize gelip gelmeyeceği yönünde bir açıklama yapılmadı. Sizce gelirse fiyatı ne kadar olur?