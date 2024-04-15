Dayanıklı akıllı telefon üreticisi DOOGEE, yeni amiral gemisi telefonu "DK10"u duyurdu. Aşırı dayanıklı telefon, dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi DOOGEE, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu "DK10"u tanıttı. Bu akıllı telefon, sıradan bir amiral gemisi telefondan fazlasını sunuyor. Çünkü ultra dayanıklı malzemeden üretildi. Hatta DK10'un arka panelinde, çelik yeleklerde kullanılan kevlar malzeme kullanıldı.

6.67 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlük sunan 120 Hz AMOLED ekranla donatılan telefon, Gorilla Glass Victus koruması ile yüksek dayanıklılık vadediyor. IP68, IP69k ve MIL-STD-810H sertifikaları ile en zorlu koşullara bile dayanıklılık gösterebilen akıllı telefon, 50 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda DOOGEE DK10

DOOGEE DK10, MediaTek Dimensity 8020 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 5.150 mAh kapasiteli bataryası ise 120W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Telefonun yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yaptığını da söyleyelim.

Çelik yelekte kullanılan malzeme ile üretilen arka kasa, dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 64 MP gece görüş kamerası, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 16 MP telefoto kamera bulunuyor. DOOGEE DK10'un kamera kurulumu, yapay zekâ ile de destekleniyor.

DOOGEE DK10 teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, 2.5K, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8020 RAM 12 GB Depolama 512 GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 50 MP + 64 MP + 50 MP + 16 MP Batarya 5.150 mAh (120W)

DOOGEE DK10 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 512 GB 669 dolar

DOOGEE DK10, Aliexpress ile DOOGEE'nin kendi internet sitesi üzerinden ön siparişe açılmış durumda.