Samsung Galaxy Note9 İçin Android 10 Güncellemesi Yayınladı

Samsung Galaxy Note 9, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından nihayet Android 10 tabanlı One UI 2.0’ın kararlı sürümüne kavuştu. Güney Koreli teknoloji devi, güncellemeyi ilk olarak Hindistan’daki kullanıcılar için yayınladı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Galaxy Note10’u tanıtan Samsung, amiral gemisi modelinin selefini de unutmuyor. Güney Koreli marka, 2020’ye sayılı saatler kala Galaxy Note 9 için Android 10 tabanlı One UI 2.0’ın kararlı sürümününü yayınladı. Birden fazla kullanıcı raporuna göre güncelleme, şimdilik Hindistan’daki kullanıcılar için yayınlandı.

Öte yandan yeni sürüm, şu anda yalnızca geçen ay açılan Android 10 beta programına katılanlara sunuluyor. Diğer Android Pie kullanıcılarının Android 10 tabanlı One UI 2.0’a ne zaman kavuşacağı ise henüz belli değil; ancak çok fazla bekleyeceklerini düşünmüyoruz. Bugün itibarıyla Hindistan’da yaşayan beta üyeleri, cihazlarındaki Ayarlar>Sistem Güncellemesi seçeneklerine gidip İndir düğmesine tıklayarak güncellemeyi yükleyebiliyorlar.

Böylece Samsung'un, Galaxy Note 9'un diğer Samsung amiral gemileriyle birlikte Ocak 2020'ye kadar kararlı One UI 2.0 güncellemesini alacağını gösteren zaman çizelgesine uyulduğunu söyleyebiliriz. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note 9 için Android 10 beta programını geçen ay başlatmıştı. Üç beta güncellemesinin ardından, çok beklenen Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesi artık resmen kullanılmaya hazır.

Kararlı Android 10 sürümünün şimdilik sadece Hindistan’da yayınlandığını bir kez daha hatırlatalım. Bununla birlikte güncellemenin Avrupa ve diğer pazarlarda yaşayan kullanıcılara sunulmasının çok uzun sürmeyeceğini tahmin ediyoruz. Güncellemenin Türkiye'deki kullanıcılar için yayınlanması halinde sizleri bilgilendireceğiz.