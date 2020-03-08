Samsung Galaxy M21’in Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy M21’in tanıtım tarihi ortaya çıktı. Verilen bilgilere göre telefon, 16 Mart’ta tanıtılacak.

Akıllı telefon pazarının önde gelen firmalarından biri konumunda olan Samsung, orta segmentte satışa sunduğu cihazlara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Güney Kore merkezli şirket, Galaxy M21 modelini tanıtmak için gün sayıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını nedeniyle üretimin bir kısmını Hindistan’a kaydıran şirket, söz konusu telefonun tanıtımını da bu ülkede yapmayı planlıyor.

Samsung Galaxy M21, 16 Mart’ta tanıtılacak:

Uygun fiyatlı Galaxy M20'nin halefi Galaxy M21'i piyasaya sunmaya hazırlanan Samsung, lansman tarihini de belirlemiş gibi görünüyor. Konuyla ilgili bir kaynaktan gelen bilgilere göre Galaxy M21, 16 Mart 2020 tarihinde görücüye çıkacak. Galaxy M21 ile orta/üst segment telefon almak isteyen potansiyel müşterilere hitap edilmesi hedefleniyor.

Galaxy M21’in olası özellikleri:

Cihazın özellikleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gücünü, Exynos 9611 işlemciden olan telefon, 4 GB ve 6 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB dâhili depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Kamera tarafına gelecek olursak üçlü bir kamera kurulumu bekleniyor. Ana kameranın 48 MP, selfie kamerasının ise 20 MP olacağı söyleniyor

6.000 mAh’lik pil gücüyle dikkatleri üzerine çeken cihazın, Android 10 işletim sistemi ve One UI 2.0 arayüzüne sahip olacağı konuşuluyor. Dolayısıyla söz konusu akıllı telefon modelinin Galaxy M30s ile yakın özellikleri paylaşacağı görülüyor.

Samsung Galaxy M21’in kesin satış fiyatı ve Türkiye’de satışa çıkacağı tarih hakkında henüz bilgi mevcut değil. Bu konuda bilgiler geldikçe ve gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.