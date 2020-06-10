Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, yeni amiral gemisi serisi Galaxy Note 20’yi tanıtacağı tarihe yavaş yavaş yaklaşırken, yeni telefonlara dair söylentiler hız kesmeden devam ediyor. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Galaxy Note 20 serisi, yıllar sonra düz ekranla gelen ilk Samsung amiral gemisi olacak.

Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra olmak üzere iki farklı modelden oluşması beklenen yeni Galaxy Note ailesinin, 5 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Bilgiler henüz teyite muhtaç olsa da, amiral gemisi telefonlar seleflerine göre daha büyük ekranlara, daha hızlı işlemcilere, daha iyi ekranlara ve daha yüksek kapasiteli bataryalara sahip olacak.

Galaxy Note 20'nin tasarımında, özellikle S Pen kullanmayı seven kişileri sevindirecek bir değişiklik olacağı söyleniyor. İsabetli sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Samsung’un yeni amiral gemisinin kavisli bir ekranla değil, düz bir ekran ile geleceğini iddia etti. Bu tasarım farklılığının, S Pen’in ekranın kenarlarında da rahat bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 20 için yapılan konsept tasarımlardan biri

Samsung, Galaxy Note 7'den bu yana tüm amiral gemilerinde kavisli ekranlar tercih ediyordu. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl içinde duyurulan Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite ile uzun yıllar sonra ilk kez Samsung amiral gemilerinde düz ekranlar görmüştük.

Galaxy Note 20'de 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran görmeyi bekliyoruz

Bundan önceki sızıntılar ve söylentilerden yola çıkarak; Galaxy Note 20'de 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran görmeyi bekliyoruz, bu ekran beklendiği gibi 120Hz yenileme hızına sahip olmayabilir. Telefonda ayrıca Exynos 992 işlemci (bazı pazarlarda Snapdragon 865), 12 GB/16 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama alanı, bir adet microSD kart yuvası, arkada üçlü kamera kurulumu ve en az 25W hızlı şarj destekli 4.300mAh batarya olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy Note 20 ailesine dair her şeyi, 5 Ağustos'ta düzenlenmesi beklenen lansman sırasında öğreneceğiz, ancak o zamana kadar cihazlarla ilgili yeni bilgiler açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz.