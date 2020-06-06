Galaxy Note20'nin 5 Ağustos'ta Tanıtılacağı İddia Edildi

Samsung’un amiral gemisi cihazları arasında yer alan Galaxy Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note20’nin 5 Ağustos’ta tanıtılacağı iddia edildi. Note20’nin yanı sıra farklı birçok cihazın tanıtılacağı etkinliğin 5 Ağustos’ta dijital ortamda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Samsung ile ilgili bilgileri ortaya çıkarmasıyla bilinen kaynaklardan bir tanesi olan Ice Universe, yaptığı bir paylaşımda şirketin 5 Ağustos’ta ya da buna yakın bir tarihte bir etkinlik düzenlemeyi planladığını aktardı. Ice Universe tarafından ortaya çıkarılan bu bilgi doğruysa S-Pen kullanılabilen Samsung cihazlarını beklenenden erken göreceğiz demektir.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, Galaxy Note20 ve Note20 Ultra’nın yanı sıra katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip’in 5G sürümünü çıkaracak. Bunların yanı sıra Samsung’un Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ tabletlerini ve Galaxy Watch 2’yi de çıkaracağı iddia edildi ki bu iddialar doğruysa yıllar sonra Samsung’un en zengin etkinliğini göreceğiz demektir.

Galaxy Unpacked etkinliği ağustos ayında

Samsung’un da anavatanı olan Güney Kore’de yayın yapan bir site olan Dong’da yer alan bir haberde, bir kaynağın Samsung içerisinden bilgi aldığı iddia edildi. Sitenin haberini dayandırdığı kaynağın iddiaları ise şöyle;

“Şirket içerisinde tartışmalar yaşanıyor ancak plan, Galaxy Unpacked etkinliğinin 5 Ağustos’ta düzenlenmesi planı en uygunu olarak belirlendi. COVID-19’un yayılmaya devam etmesi ve ABD’deki ırkçılık karşı protestoların sürmesi sebebiyle bu seneki etkinliğin dijital ortamda yapılması muhtemel.”

Bu iddianın yer aldığı haber sitesinin kökeni 1920’ye kadar dayanıyor. Ayrıca 2013 yılında Samsung Journalism Breaking New ödülü de kazanan bir kurum. Dolayısıyla bu iddiaların hemen yabana atılmaması gerektiğini ifade edebiliriz. Daha önceli eylül ayında tanıtılan Galaxy Note serisi, geçtiğimi iki senede ağustos aylarında tanıtılmıştı. Tabii salgın hastalık sebebiyle bu tarz şeyleri tahmin etmenin oldukça zor olduğunu söylemek gerekiyor.