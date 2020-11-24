Sarılabilir Galaxy Note İçin Hazırlanan Konsept Tasarım

Bir konsept tasarımcı, Samsung'un Galaxy Note serisi için sarılabilir ekrana sahip bir konsept tasarım hazırladı. Hazırlanan konsept tasarımda Galaxy Note serisinin vazgeçilmezi S Pen de es geçilmedi.

Katlanabilir akıllı telefonlar henüz ana akım haline gelmeden şirketler yeni ve farklı tasarımlara sahip akıllı telefonlar üstünde çalışmaya başladı bile. Bunlardan bir tanesi de sarılabilir akıllı telefonlar oldu.

Şu an çeşitli Android akıllı telefon üreticilerinin sarılabilir ekran tasarımına sahip cihazlar üstünde çalıştığı biliniyor. Bu şirketlerden bir tanesinin de Güney Koreli teknoloji devi Samsung olduğu söyleniyor. Daha önce de haberlerimizde bahsettiğimiz Concept Creator YouTube kanalı, LetsGoDigital ile iş birliği yaparak Samsung Galaxy Note için sarılabilir konsept tasarımı hazırladı.

Sarılabilir Samsung Galaxy Note konsept tasarımı

Samsung başkan yardımcısının elinde daha önce görülmemiş bir telefonun görüldüğü ve bunun sarılabilir/genişletilebilir ekrana sahip bir prototip cihaz olabileceği ifade edilmişti. Dolayısıyla Concept Creator ile LetsGoDigital'e ilham veren şey bu olmuş olabilir.

Videodaki konsept tasarımda telefon, metal ve camdan yapılmış gibi duruyor. Telefonun ekranı genişleyebiliyor ve tekrar geri çekilebiliyor. Ayrıca bu genişleme hareketinin yatay bir şekilde yapıldığı da görülüyor. Ayrıca Galaxy Note serisinden alışkın olduğumuz S Pen'in de bu konsept tasarıma yerleştirildiği görülüyor.

Telefonun arka tarafına bakıldığında, Galaxy S21'in ortaya çıkan fotoğraflarında görülen üçlü kamera tasarımı yer aldığı ve bu kameraların dikey bir şekilde yerleştirildiği görülüyor. Cihazın ön tarafında ise ekranın altına gömülü selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca tasarımcının ekranın kenarlarında kıvrımlı bir tasarımı benimsediği fark ediliyor.

Sarılabilir ekrana sahip akıllı telefonlar konusunda LG'nin 2021'in ilk yarısında bir telefon duyurusu yapması bekleniyor. OPPO ise geçtiğimiz günlerde sarılabilir ekranlı OPPO X 2021 cihazını tanıttı. Samsung tarafından ise yukarıda bahsettiğimiz olay haricinde herhangi bir resmi açıklama ya da tanıtım gelmedi.