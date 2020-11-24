iPhone 12 ile Galaxy Note20 Ultra Karşı Karşıya (Video)

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 12 ile Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note20 Ultra, gerçekçi bir performans testinde karşı karşıya geldi. "Speed Test G" olarak isimlendirilen bu testte, iPhone 12'nin Galaxy Note20 Ultra'yı ezip geçtiği görüldü.

Teknoloji tutkunlarının en çok tartıştıkları konulardan bir tanesi, Samsung'un mu yoksa Apple'ın mı akıllı telefon konusunda daha iyi olduğu. Elbette bu soru, telefonların işletim sistemlerinin farklı olmalarından kaynaklı olarak hiçbir zaman net bir çözüme ulaşamaz ancak yapılan yeni bir test, iPhone 12'nin gerçek dünyada Samsung Galaxy Note20 Ultra'dan çok daha iyi olduğunu gözler önüne seriyor.

Yaklaşık bir yıldır hayatımızın içerisinde olan yeni bir akıllı telefon test ekibi var. Akıllı telefonlara "Speed Test G" olarak isimlendirilen bir test yapan ekip, bu sayede bir akıllı telefonun gerçek dünyadaki hızını ortaya koyuyor. Test, alıştıklarımızın dışında uygulamanın yüklenme değil de çalıştırma hızına odaklandığından, elde edilen sonuçlar da daha gerçekçi oluyor. Neticede her kullanıcı bir cihazda uygulama yüklemeye değil, o uygulamayı kullanabiliyor olmaya odaklanıyor.

iPhone 12, Speed Test G testinde Galaxy Note20 Ultra'yı darmaduman etti

Speed Test G'ye göre iPhone 12, Samsung Galaxy Note20 Ultra'dan çok daha hızlı bir akıllı telefon. Yapılan testlere göre iPhone 12'nin A14 Bionic işlemcisi ile GPU'su, Galaxy Note20 Ultra'nın sahip olduğu Snapdragon 865+ işlemci ve GPU'dan çok daha iyisini sunuyor. Elbette bu ezici üstünlüğün temel nedeni, 5 nm üretim mimarisinden geçen A14 Bionic işlemci.

Speed Test G, diğer her şeyden önce bu akıllı telefonların işlemcisini test ediyor. Her iki cihazın aynı anda başlatıldığı test iPhone 12 için 32,5 saniye sürerken Galaxy Note20 Ultra, işlemci testini 38 saniyede tamamladı. Benzer bir şekilde iPhone 12'nin 13,5 saniyede tamamladığı GPU testi, Galaxy Note20 Ultra'da 16,4 saniye sürdü. İşler hem CPU hem de GPU'nun aynı anda kullanıldığı teste geldiğinde de iPhone 12, farkını ortaya koydu. Apple'ın amiral gemisi, karışık testi 17 saniyede tamamladı. Samsung Galaxy Note20 Ultra ise bu testi, 22,2 saniyede tamamladı.

iPhone 12, tüm testi 1 dakika 3 saniyede tamamladı

Speed Test G'nin tamamlanması, iPhone 12 için 1 dakika 3 saniye sürdü. Aynı test, Galaxy Note20 Ultra'da ise 1 dakika 16 saniyede tamamlandı. Böylelikle, doğrudan kullanıcıya göre hazırlanmış olan bir testte iPhone 12, Galaxy Note20 Ultra'yı ezip geçmiş oldu. Ayrıca bu test, başka bir tartışmanın da yeniden alevlenmesine yol açtı.

"Android ekosistemindeki fiyat performans oranı, iOS platformundan daha mı düşük?"

Dürüst olmak gerekirse yukarıdaki sorunun cevabı evet. Çünkü elimizde iki adet birinci sınıf telefon var. Apple, iPhone 12'yi 10.999 TL karşılığında satarken Samsung, Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL istiyor. Bu da tercihinizin iPhone 12 olması durumunda hem cebinizde para kalacağını hem de daha iyi bir performansla karşılaşacağınızı gösteriyor. Elbette tercih yine de sizin...

Not: iPhone 12 ile Samsung Galaxy Note20 Ultra'ya ait fiyatlar, şirketlerin resmi internet siteleri üzerinden alınmıştır. Fiyatlar, farklı satıcılarda değişiklik gösterebilir.

İşte iPhone 12 ile Galaxy Note20 Ultra'nın karşı karşıya geldiği o Speet Test G testi