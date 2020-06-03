Samsung, Galaxy Note20 Serisi Yalnızca İki Modelle Gelebilir

Samsung, Galaxy Note20 serisinde Galaxy S20 ailesinin aksine iki modelle karşımıza çıkabilir. Bu iddianın kaynağıysa internette ortaya çıkan Bluetooth sertifikası başvurusu.

Ortaya atılan iddialara ve gelen bilgilere göre Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni çıkacak olduğu Galaxy Note serisinde Samsung Galaxy S20 serisinin tam tersi bir sürprizle karşımıza çıkabilir.

Apple ile beraber dünya genelinde akıllı telefon pazarını domine eden teknoloji devi, yakın zamanda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note20 serisinde tüketicilere Galaxy S20 ailesinde olduğu gibi üç model seçeneği sunmayabilir.

Galaxy Note20 serisi yalnızca iki modelden oluşacak:

Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy S20 ailesinde; Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra olmak üzere üç model bulunuyor fakat bu durum Galaxy Note20 serisinde farklı olabilir. Güney Kore merkezli firmanın yeni Galaxy Note serisinde Note20 ve Note20 Ultra olmak üzere yalnızca iki modelle karşımıza çıkması bekleniyor.

Özetle yakın zamanda Bluetooth SIG sertifikasyonu başvurusunda ortaya çıkan ve teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği Galaxy Note20 modeli, kendisine ek olarak yalnızca Ultra modeliyle beraber satışa çıkacak. Sızıntılar sayesinde yeni serinin en güçlü üyesi Galaxy Note20 Ultra’nın yanında modelle ilgili diğer birkaç önemli bilgiye daha sahip olmuş olduk. Sertifika detaylarına göre Samsung Galaxy Note20 Ultra’nın model numarası SM-N986U olacak. Bununla beraber yeni modelin Bluetooth 5 bağlantı desteğine sahip olacağını da belirtelim.

Her ne kadar Galaxy Note20 Ultra’nın kilit özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasak da cihazın Galaxy Note20 ailesinde yer alacak olan en güçlü ve pahalı model olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Samsung’un en yeni ve güçlü modeli olacak olan Samsung Galaxy Note20 Ultra modelinin fiyatının şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak edildiğini biliyoruz. Umarız, Galaxy S20 ailesinde karşımıza çıkan kronik hatalar Galaxy Note20 ailesinde de karşımıza çıkmaz. Samsung’un Galaxy Note serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.