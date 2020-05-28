Samsung, Exynos 992'nin Seri Üretimine Hazırlanıyor

Samsung, 5 nm mimariye geçiş yapacağı yeni işlemcisi Exynos 992'nin seri üretimine yakında başlayacak. Exynos 992 ile gelecek ilk telefonların bu yaz aylarında tanıtılması planlanan Galaxy Note 20 serisi olması bekleniyor.

Samsung, son birkaç aydır EUV (Extreme Ultraviolet) teknolojisine sahip bir 5 nm işlemci geliştiriyordu. Güney Kore'den gelen haberler, Galaxy Note 20 serisiyle birlikte gelmesi beklenen yeni 5G işlemcinin Exynos 992 olarak adlandırılacağını ve seri üretiminin Ağustos 2020'de başlayacağını ortaya koyuyor.

Exynos 992 yonga seti, ARM'nin Cortex-A78 CPU çekirdeklerini ve Mali-G78 GPU'sunu kullanacak. Yeni çekirdeklerin ve GPU teknolojisinin, önceki nesil Cortex-A77 çekirdeklerine ve Mali-G77 GPU'ya göre daha güçlü ve verimli olduğu söyleniyor. ARM, Cortex-A78'in %20 daha fazla güç verimliliği sağladığını ve Mali-G78'in %25 daha yüksek performans gösterdiğini öne sürüyor.

Samsung, Exynos 992 ile birlikte 5 nm mimarisine geçiş yapıyor

Samsung, yeni yongasıyla ilk kez 5 nm üretim sürecine geçiş yapmış olacak. Qualcomm'un şimdiki nesil amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 865, düşük güç gerektiren görevler için ARM Cortex-A77 çekirdeklerini ve Cortex-A55'in özel bir versiyonunu kullanıyor. Bu nedenle, Exynos 992 işlemcisinin bu yıl tanıtılması beklenen Snapdragon 865+'a rakip olmasını bekleyebiliriz.

Samsung'un Galaxy Note 20 serisi, Exynos 992 işlemciyle gelen ilk cihaz olabilir. Galaxy Note 20, Güney Koreli teknoloji devinin finansal raporunda yakında piyasaya sürüleceği onaylanan akıllı telefonlar arasında yer alıyordu. Lansmana yaklaştıkça, yaz aylarında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam edecektir.