Samsung, özel bir güvenlik çipine sahip yeni telefonu Galaxy Quantum 5'i duyurdu. Telefon, Galaxy A55'in özelleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan, güvenlik tutkunlarını mest edecek bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Galaxy Quantum 5" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Aslında Samsung Galaxy A55'in özelleştirilmiş bir versiyonu olan akıllı telefon, ultra yüksek güvenlik sunan özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Samsung Quantum 5, dışarıdan bakıldığında Galaxy A55 ile tamamen aynı. Bu bağlamda; telefonda FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.6 inç boyutlu Super AMOLED ekran bulunuyor. 32 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapan akıllı telefon, ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensöre de sahip.

Karşınızda Samsung Galaxy Quantum 5

Exynos 1480 işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 14 ile çalışan telefonda bulunan "QRNG" isimli çip ise telefona kuantum seviyede güvenlik özellikleri getiriyor. Galaxy Quantum 5, telefondaki tüm hassas verilerin tahmin edilemez ve rastgele sayılarla şifrelenmesini sağlıyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 25W hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumu, 50 MP ana arka kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kameradan oluşuyor. Galaxy A55'te olduğu gibi Galaxy Quantum 5'te de yapay zekâ desteğini görüyoruz.

Samsung Galaxy Quantum 5 teknik özellikleri:

Ekran 6.6 inç, FHD+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Samsung Exynos 1480 RAM 8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 5 MP Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14

Samsung Galaxy Quantum 5 fiyatı: