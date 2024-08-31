Redmi, uygun fiyatlı telefonu 14C'yi duyurdu. Özellikleri açısından günlük ihtiyaçları karşılayabilecek telefon, havalı tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi'den dikkat çekecek bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte uygun fiyatlı akıllı telefonu Redmi 14C'yi duyurdu. Bu akıllı telefon, havalı tasarımı ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Redmi 14C, 6.88 inç boyutlu IPS LCD ekranla donatıldı. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı ile nispeten düşük çözünürlüğün yaratacağı olumsuzlukları engellemeyi amaçlıyor. Çentikli yapıdaki ekranda bulunan selfie kamera ise 13 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun kalınlığı ise sadece 8,22 milimetre.

Karşınızda Redmi 14C

Redmi'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Helio G81 Ultra işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 5.160 mAh kapasiteli bataryası ise 18W şarj desteği sunuyor. Telefonun işletim sistemi ise HyperOS olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ise dörtlüymüş gibi görünen dairesel kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Ancak bu kamera kurulumunda iki sensör bulunuyor. Telefonun ana arka kamerası, 50 MP çözünürlük sunuyor ve yapay zekâ ile de destekleniyor. Şirket, ikinci sensörün ne işe yaradığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Redmi 14C teknik özellikleri:

Ekran 6.88 inç, HD+, 120 Hz, IPS LCD İşlemci MediaTek Helio G81 Ultra RAM 4-6-8 GB (+ Sanal RAM) Depolama 128-256 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2. sensör Batarya 5.160 mAh (18W) İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS

Redmi 14C fiyatı: