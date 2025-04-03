Samsung'un Galaxy Ring 2 modelinde 360Wh/L enerji yoğunluğuna sahip katı hal batarya kullanmayı hedeflediği ortaya çıktı.

Samsung’un yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring 2 ile ilgili dikkat çekici bilgiler gelmeye başladı. 2025’in sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen cihazın, bu kez batarya tarafında önemli bir yenilikle geleceği konuşuluyor. İddialara göre Galaxy Ring 2, katı hal batarya ile kullanıcıların karşısına çıkabilir.

Güney Kore kaynaklı haberlere göre, Samsung’un Galaxy Ring 2’de tam katı hal bataryaya yer vermesi bekleniyor. Yeni nesil bu bataryalar, bildiğimiz lityum iyonlara göre çok daha fazla enerji depolayabiliyor.

Pil teknolojisinde sınırları zorlamayı planlıyor

Samsung, şu anda 200Wh/L enerji yoğunluğuna sahip katı hal bataryalar ürettiğini açıkladı. Şirket, Galaxy Ring 2 modelinde bu değeri 360Wh/L seviyesine çıkarmayı hedeflediğini de paylaştı. Katı hal bataryaların, geleneksel bataryalara kıyasla daha güvenli ve dayanıklı olduğu, aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunduğu biliniyor. İlk nesil Galaxy Ring’in 7 güne kadar kullanım süresi sunduğu göz önüne alındığında, yeni modelin bu süreyi aşabileceği ifade edildi. Batarya teknolojisinin geliştirme sürecinin ise Samsung’un yan kuruluşu Samsung Electro-Mechanics tarafından yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Samsung, katı hal batarya teknolojisini yalnızca Galaxy Ring 2 ile sınırlı tutmayacağını açıkladı. Şirket, önümüzdeki yıllarda bu teknolojiyi Galaxy Buds ve Galaxy Watch gibi diğer giyilebilir ürünlerine de entegre etmeyi planladığını duyurdu. CES 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamada ise katı hal bataryaların seri üretimine başlanacağını bildirdi. Ayrıca Samsung, uzun vadeli hedefleri arasında enerji yoğunluğunu 400Wh/L seviyesine çıkarmayı da planladığını ifade etti.

Katı hal bataryaların yüksek üretim maliyetinin ise Galaxy Ring 2’nin satış fiyatını doğrudan etkileyebileceği belirtildi. İlk nesil Galaxy Ring’in 2024’te yaklaşık 370 dolarlık fiyatıyla pek de “uygun fiyatlı” sayılmadığı düşünülürse, yeni modelin daha da yüksek bir etikete sahip olması sürpriz olmayacak gibi görünüyor.