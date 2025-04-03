Samsung'un sevilen M serisine ekleyeceği Galaxy M56 modeli Geekbench'te listelendi. Listeleme, cihazın işlemcisini, performans verilerini ve RAM'ini ortaya çıkardı.

Samsung, son zamanlarda uygun fiyatlı modellerine daha fazla odaklanarak yeni cihazlarını bizlerle buluşturmaya başlamıştı. Şirketin sevilen M serisi modellerine de yeni telefonlar eklemesi planlanıyordu. M56 da bunlardan biriydi.

Şimdi ise Galaxy M56’dan önemli bilgiler geldi. Telefon, Geekbench’te listelendi. Listeleme, bazı özelliklerini ve performans verilerini ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy M56, Exynos 1480 ile gelecek

Listelemeye göre “SM-M566B” model numaralı cihaz, tek çekirdekte 1153, çoklu çekirdekte ise 3456 puan almayı başardı. Telefonun, Samsung’un kendi orta segment işlemcisi Exynos 1480 ile geleceği görüldü.

Bu, M serisinin en üst modeli olacak M56’nın geçen seneki A55 ile aynı işlemciye sahip olacağını ortaya koyuyor ve telefonun performans konusunda iyileşeceğini gösteriyor. Galaxy A56’ya da birkaç özellik dışında yakın olacağını söyleyebiliriz. Bunlar dışında listelemede 8 GB RAM ve Android 15’e sahip olacağı da belirtilmiş.

Cihazın 45W hızlı şarj desteğiyle de gelmesini bekliyoruz. 5000 mAh batarya da muhtemel. Telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Sadece yakında geleceği söyleniyor.