Samsung, Galaxy M30'un Tanıtım Tarihini Açıkladı

Samsung, Galaxy M30'un lansmanının 27 Şubat'ta gerçekleşeceğini açıkladı. Galaxy M30, Samsung'un uygun fiyatlı orta seviye telefon serisi Galaxy M'in üçüncü üyesi.

Samsung Mobile Hindistan'ın bugün paylaştığı tweet, Galaxy M30'un tanıtım tarihini doğruluyor. M serisinin yeni üyesi, 27 Şubat Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da tanıtılacak. 3 arka kameraya sahip olacak olan M30'un ortadaki kamerası, A8s'te olduğu gibi bir halka içine alınmış. Ön tarafta ise Infinity-O değil, Infinity-U ekran ile karşılaşıyoruz.

Son raporlar, M30'un LCD yerine AMOLED bir ekranla geleceğini söylemişti. Hatırlayacak olursak Galaxy M10, M20 ve hatta Galaxy A8'lerin tüm cihazları LCD bir ekrana sahipti; bu yüzden M30'da AMOLED kullanılması biraz şaşırtıcı. Fiyatlandırmaya baktığımızdaysa M serisinin uygun fiyat politikası nedeniyle M30'un da pahalı olmayacağı biliniyor. Telefon, yurt dışında yaklaşık 210 dolarlık ( ~ 1100 ₺) fiyatıyla ilgi çekici bir seçenek olsa da, Türkiye'deki fiyatlar için aynı şeyi maalesef söyleyemeyebiliriz.

M20'de olduğu gibi Exynos 7904 işlemciye, 4GB RAM'e, 5000 mAh bataryaya sahip olan M30, Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak. Eski Android sürümüne üzülmeye ise gerek yok, çünkü Samsung'un çok yakın bir süre içerisinde Android 9 Pie sözü vermesi bekleniyor.