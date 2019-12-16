Samsung Galaxy S11, Yeni Bir 108MP Sensör Kullanacak

Samsung Galaxy S11, hiç şüphesiz önümüzdeki yılın en fazla beklenen akıllı telefonlarından biri. Daha önce pek çok sızıntı ve söylentiye konu olan cihazın, periskop tarzı optik zoom desteğine sahip yeni ve farklı bir 108 megapiksel kamera ile geleceği belirtiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S11’deki en büyük revizyonu kamera tarafında yapması bekleniyor. Nitekim iPhone 11 ve Pixel 4 gibi cihazların muazzam derecede yetenekli kameralara sahip olması, Samsung’u bu konuda iddialı adımlar atmaya mecbur bırakıyor.

Daha önceki söylenti ve sızıntılar, Galaxy S11’e dair beklentilerimizi iyiden iyiye artırdı. Bugün ortaya atılan yeni bir iddia ise amiral gemisinin periskop tarzı optik zoom desteğine sahip yeni ve farklı bir 108 megapiksel kamera ile geleceğine işaret ediyor.

Galaxy S11, periskop ve 108 MP kamera sensörleri ile gelecek

Esasen Samsung, geçtiğimiz mayıs ayında 5x optik zoom yapabilen yeni bir lens kullanacağını açıklamıştı. Bu nedenle iddianın bu kısmı pek de şaşırtıcı olmayabilir. Hatta bazı kullanıcılar, söz konusu kamera sistemini Galaxy S10’da göremedikleri için hayal kırıklığına dahi uğramıştı.

Galaxy S11’de göreceğimiz sensörün, Samsung’un geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı 108 megapiksel ISOCELL Bright HMX olacağı tahmin ediliyordu. Sızıntı dünyasının ünlü isimlerinden IceUniverse ise şirketin aynı sayıda piksele sahip olan; ancak ISOCELL Bright HMX'ten daha gelişmiş olan yeni bir sensör kullanacağını söylüyor.

Sensörün sadece 2,4μm boyutunda olacağını belirten IceUniverse, varsayılan olarak 12 megapiksel görüntü üreteceğini söylüyor. Bu sayılar, Galaxy S11'in, özellikle de Galaxy S11+'ın düşük ışık koşullarında bile daha ayrıntılı bir görüntü elde edebileceğine işaret ediyor. Amiral gemisi telefonlarının gece modunda gösterdiği performans nedeniyle sık sık eleştirilen Samsung, Galaxy S11 ile bu eleştirilerin önünü tıkayabilir.