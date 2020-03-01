Samsung Galaxy S20 Ön Sipariş Teslimatları Yola Çıktı

Samsung'un 11 Şubat'ta UNPACKED'de tanıttığı Galaxy S20 serisini ön siparişle satın alanların cihazları teslimat firmalarına verildi. ABD'de cihazlarının yola çıktığı bilgisini alan birçok kullanıcı, Galaxy S20 henüz piyasaya çıkmadan cihazlara 3 - 4 gün önceden kavuşmuş olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat günü düzenlenen UNPACKED etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S20’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Şirket, özellikle kamera tasarımıyla ilgileri üzerine toplayan yeni amiral gemisinin ön siparişlerini de aynı gün içinde açtı.

Son gelen haberlere göre Samsung ve ABD’deki birçok operatör, Galaxy S20 serisi telefonlarını ön siparişten alanlara teslimat yapmaya başladı. ABD’de birçok kullanıcı FedEx, Samsung veya farklı bir teslimat partnerinden Galaxy S20’lerinin kargolandığı hakkında bir bildirim aldı.

Samsung Galaxy S20, piyasaya çıkmadan kullanıcılara ulaşacak:

Teslimat partnerlerinden gönderilen bildirime göre Samsung Galaxy S20 akıllı telefonlar, 2 - 3 Mart tarihlerinde kullanıcıların eline ulaşmış olacak. Yani Samsung Galaxy S20, ön sipariş veren müşterilerinin eline piyasaya çıkmadan 3 ya da 4 gün önce ulaşacak.

Samsung Galaxy S20 serisi, Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra akıllı telefonlarından oluşuyor. Samsung Galaxy S20, 8.299 TL’lik perakende satış fiyatına sahip olacakken Galaxy S20+ 9.299 TL, Galaxy S20 Ultra ise 12.499 TL’lik fiyat etiketine sahip olacak.

Samsung, geçtiğimiz günlerde cihazların ön sipariş fiyatlarına bir zam getirmişti. Ardından yapılan açıklamada ön sipariş vermek isteyen kullanıcıların cihazları lansman fiyatıyla edinebilecekleri son tarihi açıklamıştı. Samsung Galaxy S20 serisinden bir ön sipariş vermek isteyenler, telefonun piyasaya çıkış gününe kadar lansman fiyatına sipariş verebilirler.

Samsung Galaxy S20’nin lansman fiyatı 7.799 TL olurken Galaxy S20+ 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra 11.999 TL’lik lansman fiyatı etiketlerine sahip. Samsung’un yeni amiral gemilerini belirtilen fiyatlarda ön sipariş verebilmek için son gün 6 Mart. Ayrıca Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra’yı ön siparişle edinenlere Galaxy Buds+’ın hediye edileceğini tekrar hatırlatalım.