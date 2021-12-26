Samsung Galaxy S23 Ultra 200 Megapiksel Sensör ile Gelebilir

Görünen o ki Samsung'un 2023 yılında tanıtacağı akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra, daha önce eşi benzeri görülmemiş 200 megapiksellik ISOCELL HP1 sensörü ile gelebilir. ISOCELL HP1, dünyanın 200 MP çözünürlük sunan ilk mobil kamera sensörü olarak olarak biliniyor.

‘Megapiksel’ dendiğinde teknoloji devi Samsung, akla ilk gelen isimlerden birisi. Yüksek çözünürlüklü görüntü sensörleri üretmeye başlayan şirketlerin başında gelen Samsung’un elinde 200 megapiksellik bir sensör olan ISOCELL HP1 bulunuyor ve Xiaomi ile Vivo'nun orta sınıf cihazlarına kurmak istedikleri bu rekor çözünürlükteki sensörde bir süredir gözü olduğu biliniyor.

Samsung’un kendi cihazlarına gelecek olursak: Bu sensör, kesinlikle Samsung Galaxy S22 Ultra'da olmayacak gibi duruyor. Ancak yeni amiral gemisine 108 megapiksel sensör ile maksimum potansiyeli sıkıştırmaya karar veren Samsung’un, 2023 yılında piyasaya süreceği Galaxy S23 Ultra modelinde geniş görüş açısı sayesinde 4K ve 8K formatlarında video çekmenizi sağlayacak olan 200 megapiksellik bir ISOCELL HP1 sensörü olması oldukça muhtemel duruyor. Bu tahminlerin genelde tutarlı tahminlerde bulunan Ice Universe’den gelmiş olması ise, iddiaların oldukça güçlü olduğu anlamına geliyor.

ISOCELL, bu çözünürlükteki ilk mobil kamera sensörü

Ufak bir hatırlatma yapacak olursak: Eylül ayında tanıtılan ISOCELL HP1, dünyanın 200 MP çözünürlük sunan ilk mobil kamera sensörü olarak tarihe geçmişti. Her pikselin boyutu 0,64 µm olan ISOCELL HP1’un normal modunda 50 megapiksel çözünürlükte görüntüler elde edildiği biliniyor ve 16 komşu piksel tek bir 2.56 mikron boyutunda birleştirildiğinde bu, düşük ortam ışığı koşullarında bile yüksek kaliteli 12,5 megapiksel fotoğraflar elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Saniyede 30 kare hızında 8K formatında video kaydedebilen ISOCELL HP1; saniyede 120 kare hızında da 4K kayıt alabiliyor.

Kullanıcılara göre Galaxy S21 Ultra, 2021 yılının en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonu

Öte yandan site ziyaretçileri arasında bir anket yapmaya karar veren Android Authority uzmanı Rob Triggs de, hangi amiral gemisi akıllı telefonun en iyi fotoğrafları çektiğini bulmak adına 2021 yılında piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonların bazılarıyla - Apple iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 1 III ve Xiaomi Mi 11 Ultra- bir dizi fotoğraf çekti ve bu fotoğrafları ankete katılanların beğenisine sundu. Kendisi öne çıkan bir isim vermemiş olsa bile kişisel olarak Samsung Galaxy Ultra S21’i tercih ettiğini belirten Triggs ile, ankete oy veren kullanıcıların çoğu da aynı fikirde gibi duruyor.

Ankette elde edilen sonuçlara göre katılımcılarında %37,5’i Galaxy S21 Ultra’yı tercih ederken, %25 ile Google Pixel 6 Pro da ankette en iyi fotoğraf çeken ikinci akıllı telefon oldu. Bunu oyların %13,6’sını alan iPhone 13 Pro Max takip ederken, ufak bir farklı %13,3 oy alan Xiaomi Mi 11 Ultra dördüncü ve %5,75 ile OnePlus 9 Pro da beşinci sırada yer aldı. 6 model arasında sonuncu gelerek en kötü çekim kalitesine sahip telefon olarak belirlenen akıllı telefon ise %5,25 ile Sony Xperia 1 III oldu.