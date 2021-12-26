Samsung’un Üçlü Katlanabilen Telefonuyla İlgili Son Bilgiler

Samsung, oldukça yenilikçi bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy Tri-Fold olarak adlandırılan cihaz, üç ekranlı bir katlanabilir model olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de şirketin bu yeni girişimiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Katlanabilir akıllı telefon piyasasında arka arkaya yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda bir patlama yaşayan katlanabilir akıllı telefonlar, teknoloji meraklılarının ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Bu alanda adından söz ettiren modeller arasına geçtiğimiz haftalarda Oppo da eklenmişti. Dün elde edilen yeni bilgiler ise Motorola’nın yeni katlanabilir ‘Razr’ modeli üzerinde çalışmalara başladığı yönündeydi. Şimdi de Samsung’un bu alanda yeni bir girişimde bulunacağı ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 katlanabilir modelleriyle bu alanda büyük başarı elde etmeyi başardı. Ancak LetsGoDigital adlı teknoloji sitesinden elde edilen bilgilere göre şirket, yeni katlanabilir modeliyle kendini aşmayı hedefliyor. ‘Üç farklı ekrandan’ oluşan bir patent aldığı öne sürülen Samsung, yeni modelini ‘üçlü katlanabilir’ bir akıllı telefon olarak satışa sunabilir.

Tamamen katlıyken bile kullanılabilecek:

Samsung’un Z şeklinde katlanan üç ekranlı akıllı telefonunu hayata geçirebilmesi için iki adet bağlantı yeri kullanacağı belirtiliyor. Bir ekranı aşağı tarafa ve diğer ekranı da yukarı tarafa katlanan akıllı telefon, tamamen katlı olduğunda bile bir ekranı kullanılabilir halde kalıyor. Üçlü arka kamerası, HDMI ve USB-C bağlantısı olan telefonun bir panelinde de ekran-altı parmak izi okuma özelliği bulunacak. Aynı zamanda S Pen desteği de olacağı belirtiliyor.

Elbette patent üzerinden sunulan özellikler her zaman son ürüne yansımayabiliyor. Ancak şu anda elde edilen bilgiler cihazın bu yönde geliştirileceğine işaret ediyor. Şüphesiz ki Samsung, yeni teknolojiler deneme konusunda bugüne dek her zaman açık fikirli bir tutum sergiledi. Şu anda da katlanabilir akıllı telefon piyasasında önde gelen isimlerden olan şirket, üç ekranlı modeliyle yine zorlu bir göreve atılacak gibi görünüyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Üç ekranlı bir katlanabilir akıllı telefon ilginizi çeker mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.