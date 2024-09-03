Samsung S24 FE, FE Modellerdeki En Büyük Ekranla Gelecek

Samsung Galaxy S24 FE, bugüne kadarki en büyük ekrana ve cazip bir fiyata sahip olacak.

Samsung, daha uygun fiyatlı Fan Edition (FE) modelleri arasına Galaxy S24 FE'yi de eklemeye hazırlanıyor. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy S24 ailesinin bir parçası olacak Galaxy S24 FE, pek çok amiral gemisi özelliği oldukça uygun fiyata sunacak.

İnternet muhbiri Yogesh Bar'a göre Samsung, yeni akıllı telefonu 600 doların altında bir fiyat etiketiyle satışa sunacak, yani bir önceki versiyonla benzer bir fiyata sahip olacak. Öte yandan bu modelde çok daha hızlı bir işlemci ve çok daha büyük bir ekran bulunacak.

İşte Samsung Galaxy S24 FE'nin beklenen özellikleri

Beklenen özelliklerden de anlaşıldığı üzere S24 FE, Galaxy S24+ ile aynı ekran boyutuna sahip olacak. Bu da Galaxy S24+ ekranı gibi büyük bir ekrana sahip olmak isteyenler için büyük bir avantaj oluşturacak. Galaxy S24+, 999 dolardan satışa çıkmıştı ve ülkemizde de 50.499 TL'den satılıyor.

Galaxy S24 FE, ABD'de Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile satışa sunulacak. Dünyanın geri kalanında ise Samsung'un Exynos 2400e işlemcileri tercih etmesi bekleniyor. Genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy S24 FE, bir önceki nesille kıyaslandığında önemli bir atılım gibi gözüküyor.