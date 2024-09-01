Samsung'un Galaxy S25 serisinde %30'luk bir zaman yapabileceği söyleniyor. Nedeni ise cihazlarda kullanılacak işlemci.

Her segmentten çıkardığı telefonlarıyla tanıdığımız Samsung, 2025 yılının başlarında amiral gemisi telefonlarını yenileyecek. Bu cihazlar, Galaxy S25 ailesi olarak karşımıza çıkacak. Serinin tanıtılmasına hâlâ aylar olsa da bazı sızıntılar geldiğini görüyorduk.

Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu sızıntı, seriyi bekleyenlerin biraz moralini bozacak cinsten. Öyle ki telefonların S24’e kıyasla çok daha pahalı olabileceğini iddia ediyor.

İşlemcisi nedeniyle %30 daha pahalı bir fiyata gelebilir

Aslında S25’in daha pahalı olabileceğine dair söylentiler, birkaç aydır dolaşıyordu. Şimdi çıkan bilgiler de o iddiayı destekler nitelikte. S25’in daha pahalı olma ihtimalinin arkasındaki sebep, Samsung’un telefonda kullanacağı işlemci.

Normalde Samsung, telefonlarında hem Exynos hem de Snapdragon işlemci kullanıyordu. Ancak gelen bilgilere göre yeni seride yer alma ihtimali bulunan Exynos 2500 zamanında çıkmayabilir. Bu da şirketin S25’te sadece Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi olacak Snapdragon 8 Gen 4’ün kullanabileceği anlamına geliyor.

Snapdragon 8 Gen 4’ün Gen 3’ten %30 civarında daha pahalı olacağı söyleniyor. Bu da Samsung, artan masrafı müşterilere yansıtabilir demek. Yani Galaxy S25 serisinin önceki nesilden %30 daha yüksek fiyatlı olarak çıkış yaptığını görebiliriz. Standart Galaxy 24, 799 dolara çıkmıştı. Eğer iddialar doğru çıkarsa fiyat 1.038 dolara kadar çıkabilir.

Tabii ki Samsung’un böyle bir şey yapıp yapmayacağını söylemek için çok erken. Bu tarz bir fiyat artışı, iPhone ile olan rekabeti derinden etkileyecektir. Bu yüzden kesin konuşmamak gerekiyor.