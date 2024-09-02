Akıllı telefonlar söz konusu olduğu zaman akla gelen çok sayıda firma bulunuyor. Her firmanın yüksek özelliklere sahip amiral gemisi telefonları var ve aralarından en iyisini seçmek her zaman çok kolay değil. Bu noktada AnTuTu, yaptığı karşılaştırmalı testler ve puanlama listesi ile kullanıcıların yardımına koşuyor.
AnTuTu, Ağustos 2024'ün en iyi akıllı telefon modellerini sıraladı. Burada en çok dikkat çeken noktalardan biri, Android akıllı telefonların genel olarak yüzü hâline gelen Samsung'un listede ilk 10'a girememesi oldu. Listenin tepesinde ise Çinli üreticiler yer alıyor.
İşte en iyi Android telefonlar
|Red Magic 9 Pro
|2043275
|iQOO 12
|2036712
|Redmi K70 Ultra
|2019651
|vivo X100
|1992147
|iQOO Neo9S Pro
|1965644
|Mi 14 Ultra
|1930733
|Mi 14
|1928986
|Redmi K70 Pro
|1914903
|nubia Z60 Ultra
|1883900
|OnePlus 12
|1860275
AnTuTu'nun ölçümlerinde akıllı telefonlar, işlemcilerinin gücü, grafik performansı, bellek kullanımı, depolama performansı gibi farklı alanlarda test ediliyorlar. Sonrasında da telefonlara performanslarına göre bir toplam puan veriliyor.
Liste hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce AnTuTu'nun puanlaması doğru mu?