AnTuTu, En Güçlü Android Akıllı Telefonlar Listesini Güncelledi: Çinli Firmalardan Samsung'a Yer Kalmadı

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AnTuTu, En Güçlü Android Akıllı Telefonlar Listesini Güncelledi: Çinli Firmalardan Samsung'a Yer Kalmadı
AnTuTu, en güçlü Android telefonları sıraladığı listesini güncelledi. Listede zirvede Çinli üreticiler yer aldı.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğu zaman akla gelen çok sayıda firma bulunuyor. Her firmanın yüksek özelliklere sahip amiral gemisi telefonları var ve aralarından en iyisini seçmek her zaman çok kolay değil. Bu noktada AnTuTu, yaptığı karşılaştırmalı testler ve puanlama listesi ile kullanıcıların yardımına koşuyor. 

AnTuTu, Ağustos 2024'ün en iyi akıllı telefon modellerini sıraladı. Burada en çok dikkat çeken noktalardan biri, Android akıllı telefonların genel olarak yüzü hâline gelen Samsung'un listede ilk 10'a girememesi oldu. Listenin tepesinde ise Çinli üreticiler yer alıyor. 

İşte en iyi Android telefonlar

Red Magic 9 Pro 2043275
iQOO 12 2036712
Redmi K70 Ultra 2019651
vivo X100 1992147
iQOO Neo9S Pro 1965644
Mi 14 Ultra 1930733
Mi 14 1928986
Redmi K70 Pro 1914903
nubia Z60 Ultra 1883900
OnePlus 12 1860275

AnTuTu'nun ölçümlerinde akıllı telefonlar, işlemcilerinin gücü, grafik performansı, bellek kullanımı, depolama performansı gibi farklı alanlarda test ediliyorlar. Sonrasında da telefonlara performanslarına göre bir toplam puan veriliyor. 

Liste hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce AnTuTu'nun puanlaması doğru mu?
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Kaynak : https://www.antutu.com/en/ranking/rank1.htm
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