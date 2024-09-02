AnTuTu, en güçlü Android telefonları sıraladığı listesini güncelledi. Listede zirvede Çinli üreticiler yer aldı.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğu zaman akla gelen çok sayıda firma bulunuyor. Her firmanın yüksek özelliklere sahip amiral gemisi telefonları var ve aralarından en iyisini seçmek her zaman çok kolay değil. Bu noktada AnTuTu, yaptığı karşılaştırmalı testler ve puanlama listesi ile kullanıcıların yardımına koşuyor.

AnTuTu, Ağustos 2024'ün en iyi akıllı telefon modellerini sıraladı. Burada en çok dikkat çeken noktalardan biri, Android akıllı telefonların genel olarak yüzü hâline gelen Samsung'un listede ilk 10'a girememesi oldu. Listenin tepesinde ise Çinli üreticiler yer alıyor.

İşte en iyi Android telefonlar

Red Magic 9 Pro 2043275 iQOO 12 2036712 Redmi K70 Ultra 2019651 vivo X100 1992147 iQOO Neo9S Pro 1965644 Mi 14 Ultra 1930733 Mi 14 1928986 Redmi K70 Pro 1914903 nubia Z60 Ultra 1883900 OnePlus 12 1860275

AnTuTu'nun ölçümlerinde akıllı telefonlar, işlemcilerinin gücü, grafik performansı, bellek kullanımı, depolama performansı gibi farklı alanlarda test ediliyorlar. Sonrasında da telefonlara performanslarına göre bir toplam puan veriliyor.

Liste hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce AnTuTu'nun puanlaması doğru mu?