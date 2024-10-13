Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera tasarımı neredeyse netleşti. Cihaz, Z Fold 6'yı andıran bir kurulum ile gelecek.

Samsung, iPhone 16 modellerine rakip olacak Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazlar, 2025’in başlarında resmen bizlerle buluşacak. Tanıtım tarihleri yaklaştıkça serideki telefonlar hakkında yeni bilgiler alıyorduk. Şimdiye kadar tasarımlarından özelliklerine kadar birçok detayları sızmıştı.

Yeni gelen bilgiler ise Ultra modelin arka kamera tasarımıyla ilgili belki de bugüne kadar gördüğümüz en net bilgileri bizlerle buluşturdu. Sızıntı, paylaştığı doğru bilgiler ile tanınan Ice Universe’ten geldi.

S25 Ultra’nın kamerası böyle gözükecek

Paylaşıma baktığımızda Samsung’un arka kamera kurulumu tarafında küçük de olsa bazı değişikliklere gidececeğini görebiliyoruz. Sensörler, daha kalın kenarlarla gelebilir. Şu anki S24 Ultra’nın daha sade görünümünden birz vazgeçilmiş gibi.

Ice Universe’ün de söylediği gibi yeni kamera halkası tasarımları, biraz şirketin katlanabilir telefonu Z Fold 6’yı andırıyor. Tamamen aynı olmasalar da o cihazda da kalın kenarlara sahip 3’lü bir kamera kurulumu mevcuttu.

*Samsung Galaxy S25 Ultra konsept tasarım.

S25 Ultra, tasarımı başat olmak üzere birçok değişiklik yaşayacak. Artık cihazda yuvarlak köşelere geçiş yapıldığını göreceğiz. Arkada 200 MP’lik ana, 50 MP ultra geniş, 50 MP periskop telefoto ve 10 MP telefoto kamera bekliyoruz. Bunlar dışında 5000 mAh batarya, 6,8 inçlik 120 ekran, 12 GB RAM, Snapdragon 8 Gen 4 veya Dimensity 9400 işlemci gibi özellikler göreceğiz.