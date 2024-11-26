Samsung Galaxy S25 Ultra'nın videosu sızdırıldı. Görüntüler, telefonun tasarımını net bir şekilde görmemizi sağlıyor.

Samsung’un büyük heyecanla beklenen amiral gemisi telefonlarıyla buluşmamıza artık az bir süre kaldı. Güney Koreli teknoloji devi, bir sürpriz olmazsa 2025’in başında Galaxy S25 serisini resmen tanıtacak.

Aylardır bu telefonlar hakkında bilgiler geldiğini görüyorduk. Önemli değişiklikler yaşayacak S25 Ultra’dan da birçok kez sızıntı yaşanmıştı. Şimdi ise telefonun net bir videosu bizlerle buluştu. Video, cihaza kanlı canlı bakmamıza olanak tanırken bir başka kaynak, özel renk seçenekleriyle ilgili de bilgi edinmemizi sağladı.

Galaxy S25 Ultra böyle görüntülendi

Kısa süreli bu videoya baktığımızda tabii ki ilk dikkat çeken şeyin köşeler olduğunu görüyoruz. Şirket, bu yılki Ultra modelinde köşeli tasarımı bırakıp yuvarlak köşeleri tercih edecek. Standart ve Plus modeller kadar yuvarlak olmayacak ancak kullanıcının elinde daha iyi hissettirecek kadar değişecek. Önceden sızan tüm görüntülerde bu değişimi görmüştük. Yeni videoda da aynı şekilde var.

Kamera tarafı da şimdiye kadar çıkan sızıntılarla uyumlu. Arkada Z Fold 6’ya benzer bir yapıya sahip 3’lü kamera kurulumu göreceğiz. Telefonun önceden 12 MP olan ultra geniş kamerasının 50 MP’e çıkmasının beklendiğini söyleyelim.

Videoya ek olarak analist Ross Young, telefonun özel renk seçenekleri hakkında da iddialar ortaya arttı. Buna göre S25 Ultra’da titanyum siyah/mavi, titanyum yeşil ve titanyum pembe/gümüş seçenekleri karşımıza çıkacak. Ayrıca bazı sektör kaynakları, turuncu bir rengin de gelebileceğini aktarıyor.

Galaxy S25 Ultra’da Snapdragon 8 Elite işlemci yer alacak. 16 GB RAM, 5000 mAh batarya, 6,8 inçlik ekran da muhtemel özellikleri arasında. Serinin tanıtımı konusunda resmî bir tarih yok ancak bazı iddialar, 23 Ocak’ta düzenlenecek bir Unpacked etkinliğiyle tanıtılabileceğini söylüyor. Doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.