Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy Watch8 serisi akıllı saatlerinin resmî görselleri sızdırıldı. Samsung, bu yıl önemli bir tasarım değişikliği yapacak gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar, bu tasarımı çok sevecekler.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan akıllı saatleri Galaxy Watch8, Classic ve Ultra ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknoloji dünyasının bilindik sızıntı kaynaklarından Evan Blass, akıllı saatlerin resmî görsellerini sızdırmayı başardı. Samsung, bu yıl akıllı saatlerinde önemli bir tasarım değişikliğine gidecek gibi görünüyor.

Samsung, her yıl temmuz ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı telefonlarının yanı sıra akıllı saatlerini de duyuruyor. İşte bu yılın modelleri de Galaxy Watch8 ailesi olacak. Evan Blass'ın sızdırdığı görseller, bu akıllı saatlerin tasarımlarını gözler önüne seriyor.

Karşınızda Samsung Galaxy Watch8

Yıllardır dairesel bir tasarıma sahip olan Galaxy Watch saatler, 2025 yılı itibarıyla daha farklı bir tasarıma kavuşacaklar. Saatlerin yuvarlak kenarları korunacak ancak gövde kısmında uzatma göreceğiz. Bu da saatlerin, en azından bazı kullanıcılara göre daha şık görünmesini sağlayacak. Aynı tasarım dilinin Ultra ile Classic modelde de tercih edileceğini söyleyelim.

Samsung'un yaklaşmakta olan akıllı saatleri, teknik özellikleri açısından çok büyük değişimler yaşamayacaklar diyebiliriz. Galaxy Watch7 ailesinde gördüğümüz yapay zekâ destekli uyku takibi gibi özellikler, yeni akıllı saatlerde biraz daha gelişmiş olarak karşımıza çıkacak. Tabii Samsung'un bu noktada bir sürpriz yapıp yapmayacağını bilemiyoruz.