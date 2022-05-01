Samsung Galaxy Z Flip 4, Bir Batarya Geliştirmesiyle Geliyor

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 4’ün bir önceki model Galaxy Z Flip 3’ten biraz daha büyük bir batarya ile geleceği iddia edildi.

Güney Kore teknoloji devi Samsung’un Ağustos ayında gerçekleşmesi beklenen lansmanı yaklaştıkça Samsung Galaxy Z Flip 4'ün neler içereceği hakkında daha fazla şey duymaya başlıyoruz. En son söylentiye göre, Samsung Galaxy Z Flip 4, beraberinde mütevazı bir batarya kapasitesi yükseltmesi ile gelebilir.

Samsung çılgınlarının GSMArena tarafından elde ettiği bilgilere göre çıkması bir hayli yakın olan katlanabilir telefonun sırasıyla 2.400 mAh ve 903 mAh kapasiteye sahip bir çift pille gelecek. Yani bu tam ne demek oluyor?

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Bu toplamda 3.303 mAh eder demek. Ancak her ne kadar bu kapasiteye sahip olsa da Samsung, bu telefonu nominal pil kapasitesi 3.400 mAh olarak pazarlayacak. Örneğin Galaxy Z Flip 3’ün nominal pil kapasitesi 3.300’dü ancak asıl kapasitesi 3.190 mAh’tı.

Başka bir deyişle Samsung Galaxy Z Flip 4, öncekinden biraz daha büyük bir bataryaya sahip olacak gibi görünüyor. Bunun daha iyi pil ömrüne yol açıp açmayacağını göreceğiz, Samsung mühendislerinin telefonun geri kalanıyla ne yaptıklarına bağlı.

Yani işlemci teknolojisindeki gelişmeler genellikle daha yeni CPU'ların eskilerine göre daha az güç tüketmesini sağlar ama telefonun şarjının ne kadar süre dayanacağını hesaplarken dikkate alınması gereken ekran ve yazılım gibi başka unsurlar da vardır. Bu yüzden olay mühendislerde bitiyor.

Tam olarak bir şey demeden önce telefonun kapsamlı olarak test edilmesi, bunun için de telefonun piyasaya çıkmaya yaklaşması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.