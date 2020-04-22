Samsung ile Google, Galaxy Z Flip İçin Birlikte Çalışıyor

Samsung, Galaxy Z Flip için Google iş birliği yapmaya devam ediyor. İki devin ortak çalışması, YouTube'un mobil uygulamasına katlanabilir ekran optimizasyonu sağlarken ilerleyen dönemlerde önemli bazı yenilikler de getirecek. Samsung, yaptığı açıklamalarla Google ile ortaklığı sayesinde adeta gövde gösterisi yapıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip, pek çok tüketici tarafından sevilerek kullanılıyor. Kısa bir süre önce duyurulan bu telefonla ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam eden Samsung, katlanabilir ekranlı yeni telefonuna yazılım güncellemeleri sağlayarak Galaxy Z Flip'i daha işlevsel bir hale getirmeye çalışıyor.

Katlanabilir ekranlı telefonlar yeni yeni popüler olmaya başladılar. Bu da bazı sorunları beraberinde getirdi. Örneğin henüz pek çok uygulama, özellikle de dikey olarak katlanabilen bir ekran için yeterli optimizasyonu sunamıyor. Bu durumun farkında olan Samsung ve Google, iş birliği yaparak dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube'a, katlanabilir ekran optimizasyonu kazandırdı.

YouTube'un son güncellemesi, Galaxy Z Flip için optimizasyon sağlıyor

Google, YouTube'un mobil uygulaması için hazırladığı son yazılım güncellemesinde Galaxy Z Flip için destek sağladı. Yani Galaxy Z Flip kullanıcıları artık, telefonları yarı katlı haldeyken YouTube uygulamasını kullanmaya başladıkları takdirde mümkün olan en iyi deneyimi yaşayabilecekler. Artık videolar, cihazın bir yarısında oynatılırken, video açıklamaları ve diğer öğeler diğer yarısında yer alacak.

Samsung ile Google ekibinin üzerinde çalıştığı tek proje YouTube optimizasyonu değil. Yapılan açıklamalara göre Galaxy Z Flip kullanıcıları, ilerleyen dönemlerde Google Play Store ve Google Haritalar gibi uygulamaları da Galaxy Z Flip'e özel optimize edilmiş bir şekilde kullanabilecekler. Böylelikle tüketicilerin Galaxy Z Flip deneyimleri çok daha iyi bir hal almış olacak.

Samsung ve Google, diğer Galaxy telefonlar için de iş birliği içerisinde

Aslına bakacak olursak Samsung ve Google'ın iş ortaklığının 10 yıllık bir geçmişi var. Dolayısıyla ikili, uzunca bir süredir tüketicilere daha iyi bir deneyim sunmak için çalışıyor. Örneğin ikili, 2018 yılından beri Google'ın RCS hizmetini Samsung markalı telefonlara getirmek için çalışıyorlar. Bu hizmet, Samsung'un Mesajlar uygulamasının hem Wi-Fi hem de mobil veriler üzerinden tüketicilerin mesajlaşma deneyimini baştan sona değiştirmesi anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S20 ailesinin etkileyici özelliklerinden bir tanesi de "Live Caption". Bu özellik, telefonun medya içerikleri için alt yazı oluşturmasını sağlıyor. Galaxy S20 ailesindeki bu özellik de Google tarafından geliştirilmiş olan bir yapay zekayı kullanıyor. Ayrıca Google, tüketicilerin güvenliklerini sağlayabilmek adına aylık ve üç aylık periyotlarda güvenlik güncellemeleri sunuyor. Samsung, Google ile iş birliklerinin sürmeye devam edeceğini ilerleyen dönemlerde çok daha fazla çalışmanın sürdürüleceğini söylüyor.