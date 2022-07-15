Samsung Galaxy Z Flip4'ün İlk Resmi Basın Görseli Sızdırıldı

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Z Flip4'ün bazı tasarım detayları ortaya çıktı. Paylaşılan görselde telefonun düz kenarlara sahip olacağını gösteren detaylar yer aldı.

Samsung’un her yıl düzenlediği ve yeni cihazlarını tanıttığı Unpacked etkinliğine yalnızca sayılı günler kaldı. Şirketin bu yıl yeni katlanabilir telefonlarını göstermesi beklenirken, bugün o telefonlardan birinin tasarımı önceden sızdı. Etkinlik öncesinde tasarımı sızan ilk cihaz, Samsung Galaxy Z Flip4 oldu.

91mobiles tarafından paylaşılan ve resmi basın görselleri olduğu belirtilen fotoğraflarda Galaxy Z Flip4’ün kenar tasarımı gözüktü. Telefonun kenar tasarımı, özellikle bazı noktalarından iPhone serisinin tasarım anlayışını taşıyan detaylara sahipti. Ayrıca tasarımın bir önceki nesil Flip modeline göre dış tasarımında bazı değişiklikler geçirdiği de görülüyor.

Samsung Galaxy Z Flip4 böyle gözükecek:

Yeni Samsung Galaxy Z Flip4, sızan fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla çok daha köşeli ve düz bir yapıya sahip olacak. iPhone 12 serisi ile Apple, akıllı telefonlar kenarlarına yeniden düz hatları getirmişken Samsung’un da bu yeniden doğan trendi izlediğini görüyoruz. Bununla birlikte telefonun kamera kurulumunda da daha büyük lensler olacağı kesinleşmiş durumda. Bu da telefonda artık Samsung’un üst düzey kameralarını göreceğimiz anlamına geliyor. Yeni ve eski model arasındaki fark şu şekilde görülebiliyor:

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip4, son olarak geçtiğimiz gün depolama ve renk seçenekleriyle gündeme gelmişti. Samsung’un Z Flip serisinin ilk modeli olan Galaxy Z Flip3’ü hatırlamak için aşağıda yer alan inceleme videomuza göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip3 incelemesi: