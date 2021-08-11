Galaxy Z Fold 3 ile Z Flip 3'ün Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

Samsung'un ilerleyen saatlerde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Şirketin Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 için hazırladığı bir tanıtım videosu, erkenden sızdırıldı. Sızdırılan video, telefonların özelliklerinden çok sağlamlığına dem vuruyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Flip 3 ile Galaxy Z Fold 3'ü duyuracak olan şirket, yeni akıllı saatini ve kablosuz kulaklığını da resmileştirecek. Şimdi, bu etkinlikle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 için hazırlanan resmi tanıtım videosu sızdırıldı.

Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni telefonları için hazırladığı ve tanıtıma saatler kala sızdırılan videosu, Galaxy Z Flip 3'ün ikincil ekranına, Galaxy Z Fold 3'ün de S Pen kalem desteğine vurgu yapıyor. Ayrıca her iki modeli de su içinde görüyor oluşumuz, bu telefonların suya dayanıklılığına atıfta bulunuyor gibi görünüyor.

Galaxy Unpacked etkinliğinde gösterilecek video

Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 ile ilgili olarak daha önce sızdırılan bilgiler, bu akıllı telefonların ekranlarının dayanıklı olacağını gözler önüne seriyordu. Ayrıca Samsung, yeni modellerinde IPX8 sertifikası kullanacak ve bu sayede de telefonların suya karşı dayanıklı olmasını sağlayacaktı. İddialara göre her iki model de 1,5 metre derinliğindeki tatlı suya, 30 dakika tam dayanıklılık gösterebilecek.

Samsung'un yeni ürünleri, teknik özellikleri, tasarımları ve hatta fiyatlarıyla ortaya çıktı desek yeridir. Gerek Amazon gerekse üçüncü tarafların paylaşımları, bugün göreceğimiz ürünleri bir sürpriz olmaktan çıkarttı. Ancak Samsung, son dakikada herkesi ters köşe yapacak bir şeyler açıklar mı bilemiyoruz...