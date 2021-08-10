Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3'ün Görselleri Sızdırıldı

Ishan Agarwal, Samsung'un yarın düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği için hazırladığı iki görseli daha sızdırmayı başardı. Sızdırılan görseller, Galaxy Z Fold 3 ile Galaxy Z Flip 3'ün tasarım detaylarını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Ağustos'ta (yarın) bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 isimli katlanabilir ekranlı yeni telefonlarına ek olarak Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic ve Galaxy Buds 2 isimli ürünlerini tanıtacak. Elbetteki tüm ürünler, tanıtıldıkları anda tüm detaylarıyla Webtekno'da olacak.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğine yaklaşık 24 saat kala yeni bir sızıntı daha yaşandı. Akıllı telefon dünyasında bilindik isimlerden biri olan Ishan Agarwal, paylaştığı görüntülerle Samsung'un muhtemelen yarın göstereceği iki görüntüyü daha açığa çıkarmış oldu. Agarwal'ın sızdırdığı paylaşımlar, şirketin yepyeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü gözler önüne seriyor.

Samsung'un Galaxy Z Fold 3 için hazırladığı görsel

Ishan Agarwal'in paylaştığı görsellerden ilki, Galaxy Z Fold 3 için oluşturulmuş bir kolajı gösteriyor. Bu kolajda telefonun genel tasarımı gözler önüne serilirken, ikincil ekranın nasıl kullanılacağı ve telefonun suya karşı dayanıklılığı vurgulanıyor. Öte yandan şirketin yarın duyurması beklenen yeni nesil S-Pen de bir kullanıcının elinde yer alıyor.

Samsung, Galaxy Z Flip 3 için oluşturduğu kolajda ise yeni telefonunun renk seçeneklerini sergiliyor gibi görünüyor. Eğer yukarıdaki görüntü gerçekse Samsung Galaxy Z Flip 3'ün dört farklı renk seçeneğine sahip olacağını, bu renklerin pembe, sarı, mavi ve siyah olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Etkinliğin gerçekleştirilmesiyle bugüne kadar yaşanan tüm sızıntılar da bizzat Samsung tarafından doğrulanmış olacak.