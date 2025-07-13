Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 7, önceki seriyle aynı pil kapasitesine sahip olsa da daha iyi pil performansına sahip.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, tasarımı ve performansıyla öne çıksa da yapılan yeni bir teste göre pil konusunda da beklentileri karşılamayı başarmış gibi görünüyor.

9 Temmuz’da gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan yeni telefon, daha iyi ekranlar ve güçlü Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Fakat ilginç olan şu ki yeni modelde de pil hâlâ 4.400 mAh, yani Galaxy Z Fold 3'ten bu yana değişmemiş durumda. Bu da akıllara "Yeni model gerçekten tanıtıldığı gibi daha uzun mu dayanıyor?" sorusunu getiriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 pil testi videosu:

Bu soruya cevap arayan teknoloji YouTuber’ı Ben (Lover Of Tech), Galaxy Z Fold 7’yi önceki modeller olan Fold 6 ve Fold 5 ile karşılaştırmalı bir pil testine soktu. Test boyunca telefonlarda birer saatlik 4K video çekimi, Instagram canlı yayını, TikTok'da gezinme, YouTube izleme ve müzik dinleme gibi yoğun işlemler yapıldı. Sonuçlar ise şöyle:

Fold 7, ekran açık kalma süresinde 5 saat 36 dakika 31 saniye ile lider oldu.

Fold 6, 5 saat 15 dakikada kaldı.

Fold 5, Fold 7'nin bir saat gerisindeydi.

Galaxy Z Fold 7’nin aynı pil kapasitesine rağmen daha uzun pil ömrüne sahip olmasının arkasında yatan temel nedenin yeni nesil işlemcinin daha verimli çalışmasına ve daha iyi ısı dağılımına borçlu olduğu düşünülüyor. Ki YouTuber'ın belirttiğine göre de telefon test sırasında daha az ısınmış.

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