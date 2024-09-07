Yakında lansman yapması beklenen Samsung Galaxy Z Fold Special Edition'ın tasarımı paylaşıldı. Cihaz, oldukça ince olacak ve modern bir tasarım dilini benimseyecek.

Temmuz ayında yepyeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonlarını tanıtan Samsung, bu kategorideki çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; şirket bir süredir "Galaxy Z Fold Special Edition" olarak isimlendirilen yeni bir katlanabilir ekranlı telefonla gündemde ve gelen son haberler, bu akıllı telefonun nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Açık konuşacak olursak Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold6'nın yenilenmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkacak. Buradaki en büyük tasarım farkı, telefonun daha ince bir yapıda olması olacak. Ayrıca daha keskin kenarlar ve yuvarlatılmış köşeler de Galaxy Z Fold Special Edition'ın tasarım detayları arasında yer alacak.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition böyle görünecek

Yukarıdaki görüntü, Samsung Galaxy Z Fold Special Edition'daki kamera kurulumunun da biraz farklı görüneceğini ortaya koyuyor. Bu arada; bu akıllı telefonun katlıyken 10,6 mm, açık hâldeyken de 4,9 mm kalınlık değerine sahip olacağı biliniyor.

Samsung, üzerinde çalıştığı yeni telefonla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bazı kaynaklar, çok yakında piyasaya sürülecek bu akıllı telefonun sadece Çin ile Güney Kore'ye özel olabileceğini iddia ediyorlar. Gerçekleştirilecek lansman, tüm bu detayların netleşmesini sağlayacak.