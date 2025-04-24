Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonlarının lansman tarihi belli oldu.

Yeni bir sızıntıya göre Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, Temmuz ayı başlarında New York'ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılabilir.

Sızıntılarla gündemden düşmeyen Fold 7 ve Flip 7 hakkında teknik detaylar büyük ölçüde ortaya çıkmış durumda ancak lansman tarihi netleşmiş değildi.

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Temmuz ayında geliyor

Lansman takvimi mevcut iki olası rapora göre Temmuz başında yapılacak. Samsung’un önceki etkinlikleri incelendiğinde lansmanın 2 Temmuz veya 9 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Bu etkinlik, Samsung’un üç yıl aradan sonra ABD'de düzenleyeceği ilk büyük lansman olacak. Daha önce Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4 ABD'de tanıtılmış, ardından Fold 5 Seul’de, Flip 6 ve Fold 6 ise Paris’te sahne almıştı.

Etkinlikte, Galaxy Watch serisinin yeni modeli ve Android XR tabanlı ilk Samsung sanal gerçeklik ürünü de görücüye çıkabilir. Ayrıca daha uygun fiyatlı bir katlanabilir model olan Galaxy Z Flip FE'nin de aynı etkinlikte gösterilmesi bekleniyor.