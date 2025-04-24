Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'nin Lansman Detayları Ortaya Çıktı: Ne Zaman Tanıtılacaklar?

1 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonlarının lansman tarihi belli oldu.

Yeni bir sızıntıya göre Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, Temmuz ayı başlarında New York'ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılabilir.

Sızıntılarla gündemden düşmeyen Fold 7 ve Flip 7 hakkında teknik detaylar büyük ölçüde ortaya çıkmış durumda ancak lansman tarihi netleşmiş değildi.

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, Temmuz ayında geliyor

Lansman takvimi mevcut iki olası rapora göre Temmuz başında yapılacak. Samsung’un önceki etkinlikleri incelendiğinde lansmanın 2 Temmuz veya 9 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Bu etkinlik, Samsung’un üç yıl aradan sonra ABD'de düzenleyeceği ilk büyük lansman olacak. Daha önce Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4 ABD'de tanıtılmış, ardından Fold 5 Seul’de, Flip 6 ve Fold 6 ise Paris’te sahne almıştı.

Etkinlikte, Galaxy Watch serisinin yeni modeli ve Android XR tabanlı ilk Samsung sanal gerçeklik ürünü de görücüye çıkabilir. Ayrıca daha uygun fiyatlı bir katlanabilir model olan Galaxy Z Flip FE'nin de aynı etkinlikte gösterilmesi bekleniyor.

Samsung ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy S25 Edge'in Muhtemel Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı
İLGİLİ HABER

Samsung, Galaxy S26 Serisi İçin One UI 8.5 Üzerinde Çalışıyor (Anlaşılan One UI 8.1 Görmeyeceğiz)
İLGİLİ HABER

Türkiye'deki Samsung Galaxy S24 Modellerine One UI 7 Güncellemesi Geldi: Hemen Güncelleyebilirsiniz!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.phonearena.com/news/galaxy-z-fold-7-and-z-flip-7-launch-details-may-have-just-leaked_id169772
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler